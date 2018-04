PALIATIVOS

El Tai Chi puede mejorar el equilibrio en la enfermedad de Parkinson

Los movimientos lentos y controlados del TAI CHI podrían combatir los problemas de equilibrio en las personas con enfermedad de Parkinson leve a moderada, y esas mejoras persisten por al menos tres meses, según revela una investigación.

El estudio, publicado recientemente en la revista New EnglandJournal of Medicine, muestra que quienes practican TAI CHI tienen menos caídas y un mejor equilibrio.

Un equipo del Instituto de Investigación de Oregón reclutó 195 hombres y mujeres con leve a moderada enfermedad de Parkinson. Los pacientes fueron asignados al azar a dos sesiones semanales de TAI CHI, ejercicios de fortalecimiento o estiramiento.

Después de seis meses, los que hacían TAI CHI eran fuertes y tenían mejor equilibrio que los de los otros dos grupos. De hecho, su equilibrio era cerca de dos veces mejor que aquellos en el grupo de entrenamiento de resistencia y cuatro veces mejor que los del grupo de estiramiento.

El grupo de TAI CHI también mostró significativamente menos caídas, y las tasas más lentas de disminución general de control del motor. Entre las ventajas se cuentan, que no requiere la formación de equipos, y que se puede realizar en cualquier lugar y en todo momento.

El TAI CHI resulta favorable para solucionar el problema al que se enfrentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. Pese a que no elimina los síntomas y no es un fármaco, no puede curar la enfermedad, pero sí puede desacelerar su avance.

El TAI CHI es meditación en movimiento, usa movimientos continuos y circulares, suaves y relajados, en un proceso que genera aumento de la sensación de bienestar corporal.

Otro tipo de estudios han demostrado que el Taichi en niños y niñas diagnosticados con Síndrome de Déficit de Atención, asma, alergias y que se enferman frecuentemente, les da la habilidad para mantenerse calmados.

Asimismo, obtienen coordinación entre ambos lados del cuerpo, creatividad, energía positiva, mejor desempeño en los deportes, mayor autoestima y equilibrio de su sistema inmunológico.