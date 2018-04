Valdés logró que los municipios se sumen al Consejo de Responsabilidad Fiscal

El gobernador, Gustavo Valdés, suscribió ayer un acta de acuerdo con 63 intendentes de municipios de Corrientes para la instrumentación a nivel provincial de un Consejo de Responsabilidad Fiscal, que tendrá como objetivo otorgar mayor transparencia a la gestión pública, mejorar la previsibilidad financiera, establecer reglas claras y uniformes de comportamiento fiscal, incentivar al sector privado a invertir y armonizar la Política Tributaria Municipal en la Provincia. Las 9 comunas que no adhirieron, lo harán en los próximas horas, informaron.

Durante el acto desarrollado en el Salón Amarillo, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, cuya cartera estuvo a cargo el diseño del nuevo esquema fiscal, inédito en Corrientes pero ya vigente a nivel país, entre el Gobierno nacional y las provincias.

Valdés agradeció la asistencia de cada uno de los intendentes de las localidades correntinas presentes. Y sobre el Acuerdo Fiscal hizo hincapié en la estructura organizativa y articulada que se debe presentar entre Nación, Provincia y Municipio, implicando tener un conjunto de leyes de tipo políticas y económicas, incluyendo la Ley Federal de Coparticipación de Recursos.

Asimismo, destacó que con este “acuerdo le estamos diciendo a la sociedad que vamos a administrar eficientemente los impuestos que paga”.

Y consideró el Gobernador que dicho pacto fiscal implica asignar responsabilidades para administrar los impuestos de los habitantes.

Con respecto al punto de la falta de equidad en la distribución de los recursos, Valdés corroboró que “en Corrientes se encuentran sistemas muy distintos entre sí. Por ejemplo, encontramos localidades que recaudan muy bien y sus ingresos representan el 60% de lo que le manda la Provincia, pero en otros casos sólo el 15%”. De tal manera, afirmó que no se cuenta con un sistema equivalente, y es por esto la complejidad del tema.

Sobre la adhesión al acuerdo, el mandatario destacó que la mayoría de los intendentes estuvieron presentes porque sus concejos deliberantes han sancionado la adhesión a la Ley Provincial. “Pero otros creen que esto tiene que estar en el marco de la política, por lo que existen concejales que todavía no acompañan este pacto de Responsabilidad Fiscal”, expresó.

“Hemos devuelto el Fondo Sojero y con retroactivos para aquellos que han adherido a este pacto con los municipios, para los que no lo hicieron presentamos la Ley Provincial, para que sea aprobada por los Concejos Deliberantes de las comunas”, subrayó.

Valdés puso al Municipio de Capital como ejemplo de responsabilidad fiscal adecuada y seria, y dijo que “sabemos lo que le cuesta al correntino pagar sus impuestos, pero todavía tenemos normas y formas que no están aún adecuadas”.

“Por ejemplo, hablaba el intendente de Monte Caseros y decía que no tenemos adecuado el valor del suelo más el valor de la edificación, por lo tanto no se puede establecer parámetros para la percepción del impuesto inmobiliario urbano”, remarcó.

“Lo que representa un problema porque el Municipio gasta su recurso; con la última reforma institucional la Provincia ha dado la recaudación del 100% del inmobiliario para el Municipio. Sobre ello puntualizó que “son recursos municipales, pero la Provincia le debe dar a todas las comunas todo lo necesario para percibir el monto imponible, sobre el cuál la Municipalidad estará percibiendo esos recursos”.

Anuncios

En otro tramo de sus conceptos, Valdés hizo anuncios importantes para los municipios. El primero de ellos, de facilitar a los mismos la compra de maquinarias a tasa cero, “para acompañar cada una de las gestiones sin banderías políticas para darle un mejor y eficiente servicio a los vecinos”.

“Será a tasa cero y en 40 cuotas y las maquinarias deben ser pagadas en su totalidad antes que finalice la gestión de cada intendente”, aseveró Valdés.

Respecto al Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el Gobernador aprovechó la presencia de los intendentes y les ofreció un mensaje claro: “Tenemos que dejar un mundo ordenado para las generaciones futuras” y en ese contexto comentó que se ha rubricado un primer Convenio para el área metropolitana y mencionó que se hará extensivo a Goya y Esquina, Paso de los Libres, Curuzú, zona centro del Iberá y Noreste de Corrientes.

Sobre el particular dijo que “vamos a hacer el esfuerzo económico para dotar a la Provincia de esos lugares para el tratamiento adecuado de los desechos”.