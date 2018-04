Este domingo por una maratón habrá desvíos en algunas líneas de colectivo

A partir de las 17, en inmediaciones del club Boca Unidos, ubicado en costanera Sur, tendrá lugar el inicio de las competencias en las distancias de 2, 5, 10 y 21 kilómetros (media maratón), que ya cuentan con más de 300 inscriptos.

“Es importante esta maratón porque hace mucho tiempo no se realizaban carreras con distancias de 21 kilómetros. A partir de este circuito queremos instalar la fecha para que cada año en el Mes de Corrientes se desarrolle esta competencia de media maratón, y posicionar a la Ciudad en eventos de estas características”, remarcó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Gustavo Lorenzo Brisco.



TRÁNSITO RESTRINGIDO

Debido a la competencia “Desafío Corrientes 7 Puntas”, desde la Subsecretaría de Tránsito Municipal informaron que el tránsito se verá interrumpido desde las 16 hasta las 20, en el tramo que abarcarán las distintas pruebas, a fin de preservar la identidad de los atletas participantes.

Las competencias se iniciarán desde la intersección de la calle Suipacha y la avenida Jorge Romero, hasta su intersección de Vera y calle San Lorenzo, a lo largo de toda la costanera, por lo que no podrán circular vehículos por esas arterias.

Estarán afectados más de 30 agentes de tránsito y personal de Guardia Urbana de la comuna capitalina, mientras que personal policial brindará colaboración durante la jornada.



DESVÍO DE COLECTIVOS

Por otra parte, la Subsecretaría de Transporte municipal informó los cambios de recorridos de las diferentes líneas de colectivos en la zona del puerto, debido a la competencia.



102 Ramales A/B: La Rioja, Quintana, Tucumán, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre La Rioja y Salta).



102 Ramal C: La Rioja, 25 de Mayo, Córdoba, recorrido habitual.



103 Ramales A/B: Pellegrini, Catamarca, Quintana, Salta, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre San Juan y La Rioja).



103 Servicio a Riachuelo: Pellegrini, La Rioja, Quintana, Salta, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre La Rioja y Salta).



104 Ramales A/C/D: La Rioja, 25 de Mayo, España, Av. Pujol, recorrido habitual (regreso a la zona sur, recorrido normal).



104 Ramal B: no modifica su recorrido.



105 Ramales A/B: La Rioja, Quintana, Salta, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre La Rioja y Salta).



105 Ramal C: Pellegrini, Catamarca, Quintana, Salta, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre San Juan y La Rioja).



106 Ramales A/B/C: Catamarca, Quintana, Tucumán, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre San Juan y La Rioja).



108 Ramal A: Ida por Av. Pujol, Santa Fe, Quintana, Tucumán, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre San Juan y La Rioja). Regreso por La Rioja, 25 de Mayo, España, Av. Pujol, recorrido habitual.



108 Ramal C: no modifica su recorrido.



109: no modifica su recorrido.



110 A: La Rioja, Quintana, Salta, recorrido normal.



101 Ramal B/C: Buenos Aires, 9 de Julio, Santa Fe, recorrido normal.



Corrientes/Chaco: La Rioja, Quintana, Tucumán, recorrido habitual (utilizará como parada Quintana entre La Rioja y Salta).