Todo listo en Lima para el inicio de la Cumbre de las Américas

Tras una accidentada organización, el evento corre el riesgo de acabar en la irrelevancia ante la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que había anunciado que vendría pero canceló sus planes y se convirtió en el primer mandatario de ese país en desairar la única cita que cada tres años reúne a los mandatarios de América.

Al menos otros cuatro presidentes a los que se aguardaba tampoco vendrán a Lima para una de las cumbres de las Américas de más bajo perfil en años, y la lista podría crecer.

Un funcionario de la Cancillería peruana dijo a Télam que el presidente cubano, Raúl Castro, que aún no ha confirmado su asistencia, probablemente tampoco estará en el evento. Una lista distribuida por la organización de la cumbre con el horario de llegada de cada mandatario no incluye a Castro. La embajada cubana en Lima no quiso hacer comentarios.

También se espera que el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, se ausente de la cumbre en solidaridad con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Perú le retiró la invitación por su manejo del proceso político en su país.

Asimismo, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, quien el jueves ya se encontraba en Lima para participar de la Cumbre debió regresar en la noche del jueves a Quito por el secuestro y asesinato de dos periodistas y su chófer colombianos, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En tanto, los presidentes de El Salvador, Guatemala y Paraguay ya han anunciado que no podrán estar en el evento, argumentando que necesitan atender cuestiones candentes en su propios países y que serán reemplazados por funcionarios de alto rango.

La Casa Blanca justificó el faltazo de Trump y la cancelación del que hubiera sido su primer viaje a la región como presidente diciendo que quería coordinar la respuesta, probablemente militar, de Estados Unidos a Siria por un supuesto ataque con armas químicas denunciado esta semana en un enclave rebelde cerca de Damasco. Pero esa respuesta aún no se ha concretado, y la sensación predominante es que la decisión tuvo más que ver con el desinterés que ha mostrado el mandatario republicano en las cuestiones relativas a América Latina, a excepción de Venezuela.

Los temas

El único tema oficial de la cumbre es la corrupción, un asunto más que vigente luego de que decenas de políticos latinoamericanos, incluyendo al propio Kuczynski, así como vicepresidentes, expresidentes y exvicepresidentes, hayan sido encarcelados, condenados o procesados por los casos Odebrecht y Lava Jato y otras causas.

Este jueves, los cancilleres de las 34 delegaciones invitadas a la cumbre acordaron la declaración con compromisos y medidas para luchar contra la corrupción que mañana deberían refrendar los Jefes de Estado y de Gobierno cuando lleven a cabo sus deliberaciones, en el segundo y último día del foro.

Aunque fuera de agenda, la crisis en Venezuela también ocupará un lugar central.

Se espera que Pence, Macri y la mayoría de líderes latinoamericanos aumenten la presión sobre Maduro, que fue excluido de la cumbre por sus planes de celebrar una elección presidencial que es boicoteada por la oposición y que muchos gobiernos de la región consideran una "farsa".