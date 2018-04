El exgobernador jujeño se proclamó "absolutamente inocente" en su declaración indagatoria

Eduardo Fellner se declaró "absolutamente inocente" en relación a los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta que se le imputan en la denominada Megacausa y consideró "infamantes" las acusaciones en su contra.

A la par de pedir el cese de la detención y su sobreseimiento en la causa, aseguró que la imputación es "imprecisa, contradictoria, incompleta y arbitraria”, y que las acusaciones formuladas son "infundiosas", no cuentan “con sustentos probatorios que permitan la continuidad de la investigación, que lleva casi dos años sin encontrar sentido" y que "se imputan conductas de imposible comisión”.

"No he cometido ningún delito, no forme parte de ninguna asociación ilícita y no tengo vinculación ni responsabilidad penal por ninguno de los puntos de la infamante acusación que la fiscalía ha formulado", señala en el escrito de nueves páginas.

A lo largo de cuatro puntos, Fellner da detalles y se desliga de las presuntas responsabilidades por la que se lo acusa, derivadas de la operatoria la Unidad Ejecutora Provincial, que tenia el fin de administrar los recursos del tesoro nacional para planes de viviendas ejecutados por cooperativas, la cual fue creada por un decreto que sancionó durante su gestión, en 2007.