Canción desesperada

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Enrique Santos Discépolo,“el filósofo del pueblo”, como lo señalaron las masas populares por sus luchas reflejadas en obras memorables, por ejemplo “Cambalache”, marcaron a fuego su verdad hecha tango. Pero su sentencia sin duda ha sido su espacio radial, donde leía sus monólogos, “A mí me la vas a contar..?”, transmitidos por Radio Nacional, donde jugaba con un personaje central procedente de lo banal, más preocupado por las apariencias, llamado “Mordisquito”, “afiliado” a la realidad social que se vivía en el país en la década del 50.

El porqué de ello, la urgente necesidad de gritar en canto su experiencia cotidiana, lo explica uno de sus biógrafos, Raúl Alberto March, estableciendo esa búsqueda inalcanzable de la esperanza que Discépolo lo instala claramente en su tango “Uno”. “Cuando decimos uno hacemos la referencia a cada cual, no cómo individuos aislados. Lo manifestamos en calidad de ser persona que sentimos, en nosotros, los pesares e ilusiones que también pueden experimentar los demás”. Es justamente lo que movió a Discépolo a exaltar la lucha de ideales. Porque “Uno busca lleno de esperanzas/ el camino que los sueños/ prometieron a sus ansias…/ Sabe que la lucha es cruel/ y es mucha, pero lucha y se desangra/ por la fe que lo empecina...”.

“Mordisquito”, el personaje radial, fue la contracara de un sistema que ignoraba todavía desde fuera del poder, la vigencia de un proclamado sentido de pueblo, donde nadie quede excluido. Entonces el parlamento dicho por el propio Discépolo frente al micrófono, cobraba en la vereda de enfrente una aversión que fue creciendo justamente en el 51, un año político en que Perón pugnaba por un nuevo período de gobierno. Rápidamente los propios colegas se alejaron de su entorno porque decían que no cabía tanta sumisión por su desmedida adhesión política, tratándose de un respetable autor con una carrera jalonada por grandes obras que no necesitaba de la obsecuencia partidaria.

En una de sus charlas, Discépolo comenzaba diciendo en alusión al cuestionado “Mordisquito”: “Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. ¡Pero con el sobretodo te quedaste!”. Era un fenómeno en la interpretación personal, callada, de la gente silenciosa, esa que sufre pero la yuga. Discépolo poseía una vertiente envidiable por la gran radiografía social de su monumental obra poética. Tremenda. Acosada. Pero merecidamente expuesta por su actitud de probada honestidad, y la gran creación donde el romanticismo postergado de quien fuera excluido en el camino de la vida, se permitía la felicidad de poder llorar expresando libremente en su canto.

A propósito, Raúl March, en su libro “Enrique Santos Discépolo, sus tangos y su filosofía” expresa la lucha del autor en sus letras descarnadas. “La motivación humana de la búsqueda es la necesidad de hallar abrigo material y espiritual que, si se concreta, nos permite ser libres y felices”. Como dice el autor en “Uno”: “Uno va arrastrándose entre espinas/ y en su afán de dar su amor,/ sufre y se destroza hasta entender/ que uno se ha quedado sin corazón”.

Sus tangos, sus letras, son criaturas que marcan el resultado a perseguir un destino esquivo que, empecinadamente, fue el timón de su gran batalla. Desairado y hasta odiado luego de tantos éxitos por esa incursión radial que él protagonizaba, fue la causa principal que lo alejó de sus amigos. Muere el mismo año en que duró la emisión del ciclo, el 23 de diciembre de 1951.

Contaba el actor Osvaldo Miranda que diariamente rumbo a sus tareas pasaba por la casa de Discépolo, para verlo en su lecho de enfermo, y que una mañana, como un pajarito expiró, en su agonía de tristeza por los amigos que lo dejaron de frecuentar. Simplemente, se durmió serenamente.

Enrique Santos Discépolo marca un estilo único en la poética tanguera, porque sus conclusiones filosóficas no sólo son concretas sino que se ajustan perfectamente al protagonismo apesadumbrado del argentino que nunca logra esa unión donde el amor y el afecto aproximan personas diferentes. Esa diversidad de país con peleas y reyertas que siempre está en deuda por su poca calidad de reencuentro, que nos posterga y nos divide, él lo supo describir. Seguimos masticando broncas, vamos detrás de lo vano, de lo superfluo y nos olvidamos de lo principal: la vida, apasionada y hermosa. Vital y necesaria. Reunidos y en paz. Porque “uno” se merece algo mejor.

“Si yo tuviera el corazón./ El corazón que perdí…/ Si olvidara la que ayer/ lo destrozó y… pudiera amarte…/ me abrazaría a tu ilusión/ para llorar tu amor”.