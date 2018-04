Pedido de perdón del Papa Francisco

El Papa Francisco dijo sentir “dolor y vergüenza” y pidió perdón tras conocer los informes del arzobispo de Malta Charles Scicluna, enviado a Chile a investigar el presunto encubrimiento del obispo Juan Barros sobre abusos sexuales cometidos a menores por el sacerdote Fernando Karadima. El pontífice admitió haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón”, afirmó en una carta que divulgó la Conferencia Episcopal de Chile.

En la carta a los obispos chilenos dijo: “Creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas (las actas) hablan de un modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza”, señaló el Papa.

“Escribo a ustedes, reunidos en la 115ª asamblea plenaria, para solicitar humildemente vuestra colaboración y asistencia en las medidas que a corto, medio y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia”, agregó la nota.

En el mensaje, Francisco no ofrece ninguna resolución sobre el caso Barros, aunque convoca a los obispos chilenos a Roma para “dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita y mis conclusiones”.

Enviado por el pontífice, Scicluna llegó a Chile en febrero y por varios días recopiló más de medio centenar de testimonios de quienes acusan al obispo Barros y a otros miembros del clero chileno de haber presuntamente presenciado y encubierto los abusos sexuales contra menores cometidos por el sacerdote Karadima, sancionado en 2011 por la Santa Sede a una vida de “penitencia y oración” por sus crímenes. Ahora tiene 87 años y vive en un asilo para sacerdotes ancianos en Santiago de Chile.

A pesar de las graves acusaciones contra Barros, en la gira pastoral que realizó en enero pasado a Chile, que incluyó también Perú, Francisco, en abierta defensa del religioso, declaró en esa oportunidad que el día que le trajeran pruebas iba a hablar. “No hay una sola prueba en contra (de Barros), todo es calumnia”, subrayó entonces. La afirmación papal provocó irritación entre las víctimas.

Los encuentros de Scicluna se realizaron principalmente en la Nunciatura Apostólica en Santiago de Chile, hasta donde llegaron varios de los abusados por Karadima, como el médico James Hamilton y José Murillo, además de grupos de laicos que demandan la renuncia del obispo Barros, y algunas personas que solicitaron encontrarse con él para denunciar delitos cometidos por sacerdotes.

Barros, de 61 años, es actualmente el obispo de la diócesis de Osorno, designado por el propio Papa Francisco en 2015. Desde su llegada al cargo, feligreses de la zona reclamaron su renuncia con algunas manifestaciones en las que incluso ha tenido que intervenir la Policía.

El polémico caso del obispo, que niega las acusaciones, cobró notoriedad después de que acompañara a Bergoglio en todas las misas que ofició en Chile, en el marco de la gira que realizó entre el 15 y el 18 de enero pasado.

Recordemos que las víctimas de abuso también declararon ante la Justicia chilena, que abrió una investigación contra Karadima en 2010. La fiscalía chilena tuvo que abandonar el caso porque había prescrito, pero el juez destacó que no se debía a falta de pruebas. Aunque tanto los fiscales chilenos como el Vaticano consideraron creíbles los testimonios de las víctimas, la jerarquía eclesiástica chilena claramente no les creyó, lo que podría haber influido en la opinión de Francisco.

Las polémicas generadas durante el viaje papal a Chile sirvieron para que Francisco reactivara la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (Cppm), que tiene como cometido la prevención de los abusos sexuales a menores y la atención a las víctimas. El Pontífice nombró en este órgano consultivo a 16 miembros, nueve de los cuales son nuevos y entre los que hay víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes.

La Santa Sede no ha revelado la identidad de estas personas que han preferido no “contar públicamente” sus experiencias y hacerlo sólo dentro de la Comisión.