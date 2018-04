Piden que el Consejo provincial del PJ se expida sobre la intervención al peronismo

El diputado provincial del Partido Justicialista, José Mórtola, despotricó contra la intervención del PJ a nivel nacional. “Los fundamentos del fallo de la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría son totalmente irrisorios”, se quejó. “Veremos cómo actúa orgánicamente el partido, pero se deberá convocar nuevamente al Consejo Provincial PJ para que se expida por esta situación alarmante”, remarcó en declaraciones a radio Sudamericana. “Estamos esperando cómo se van sucediendo los hechos jurídicos. Debemos esperar los tiempos de la Justicia, pero día a día vamos a ir analizando cada uno de los acontecimientos”, aseveró. “Es un avasallamiento a los partidos políticos”, agregó. Mórtola, además, participó del encuentro con la ex presidenta Kirchner: “Hablamos de la realidad del partido en Corrientes. En cualquier esquema de unidad hacia el futuro no se puede tirar a ningún compañero por la ventana y mucho menos a la ex Presidenta”, sostuvo.