Puesteros venderán la comida que preparan con las donaciones para comprar productos

A más de una semana del incendio que consumió 108 puestos ubicados en predio de la Rotonda de la Virgen, desde hoy los trabajadores comenzarán a vender la comida que preparan en la olla popular que vienen realizando para poder comenzar a comprar algunos productos para vender, dado que no tienen noticia de los microcréditos y sobre el lugar definitivo que se les asignaría para trabajar.

Los días transcurren y, ante el silencio de las autoridades que concurrieron al lugar tras el siniestro que afecto a más de 300 familias que hoy no pueden trabajar, los feriantes comienzan a organizarse para poder recaudar algo de dinero y empezar a comercializar algunos productos.

Si bien desde hace algunas días comenzaron con la venta de torta parrilla en la zona de la Rotonda, Juan Toledo, vocero del sector informó a El Litoral que “mañana (por hoy) realizaremos una olla popular más grande que la que venimos preparando para vender comida y recaudar algo de plata durante el fin de semana con el objetivo de poder comenzar a comprar algunas cosas en los mayoristas y poder trabajar”.

En cuanto a los créditos que serían facilitados a los 108 comerciantes que tenían sus puestos en el “Mercadito”, Toledo indicó que “hasta el momento no tenemos novedad, nadie nos comunicó nada y se viene el fin de semana y no contamos con dinero para alimentar a nuestras familias. La situación nos está llevando al límite”.

“Con la venta trataremos de recaudar dinero para comprar algo de mercadería y comenzar a vender la semana que viene”. “Todos aquellos que quieran colaborar pueden acercarse mañana (por hoy) desde las 12, en la zona de la Rotonda de la Virgen, para comprar la comida, fruto de la solidaridad de la gente que nos donó alimentos no perecederos”, indicó. Por último, en referencia al predio definitivo donde trabajarán una vez superada la crisis dijo que “el Gobernador nos dijo que se reconstruirá el Mercado, pero desde la Municipalidad nos dijeron que intentarán que el predio pase al sector comunal para poder actuar. No obstante, hasta el momento, nos habilitaron la vereda del Mercado de Concentración para vender nuestras cosas, pero no tenemos productos para comercializar”, expresó el comerciante.