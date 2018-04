Ratificaron la apertura del primer vacunatorio y la incorporación de personal idóneo en los Caps

Funcionarios de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paso de los Libres dieron una conferencia de prensa para informar y aclarar algunos puntos y medidas de la gestión que se inició en diciembre pasado.

Las explicaciones estuvieron a cargo del secretario de Salud, Ignacio Cabral, y del coordinador del área de pediatría, Juan Carlos Rivas Piasentini.

Anticiparon que brevemente se inaugurará el Vacunatorio Central Municipal, el primero en la provincia.

Además, Cabral se refirió a la compra de 11 heladeras para la secretaría, de las cuales hasta el momento recibieron seis, para el traslado y mantenimiento de vacunas que fueron destinadas a los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps).

Estos equipos mantienen una temperatura que oscila entre 0 y 7 grados, necesaria para el mantenimiento semanal de las vacunas en los distintos Caps. Mientras que la heladera central permanece en la sala Nº 11 manteniendo las vacunas mensuales.

Resaltó que al momento de asumir su función, la Secretaría de Salud no contaba con las heladeras adecuadas para la mantención de las vacunas, según el relevamiento hecho previamente en los distintos Caps. Inquietud que fue presentada al intendente Martín Ascúa, surgiendo la posibilidad de adquirir los nuevos equipos.

Rivas Piasentini dijo que al inicio de sus funciones se encontraron con un número relativamente elevado de dos patologías: parotiditis y varicela. Y como primera medida se avanzó con la corroboración de la conservación de las vacunas, verificando que no contaban con las temperaturas adecuadas.

Con respecto al personal que se desempeña en la secretaría, los funcionarios comentaron que se pidió al personal contratado que presente documentaciones que avalen la función que estaban cumpliendo, algo que no se consiguió hasta el momento. “Vale destacar que no nos corresponde evaluar a nosotros, eso lo hace el Ministerio de Salud Pública, asimismo manifestaron que se encuentran abiertos los sumarios. Con nuestra gestión hemos colocado personal idóneo al frente de cada Caps”, resaltó Cabral.