Seguirán elaborando el manual de la Oficina del Inquilino

Desde la Cámara Inmobiliaria de Corrientes confirmaron ayer a El Litoral que el manual de la Oficina de Inquilinos aún no está terminado y que seguirá elaborándose con nuevos encuentros previstos para la semana próxima.

Si bien, en un principio desde el organismo que nuclea a inquilinos habían asegurado que estaba todo listo, tal como lo publicó ayer este diario, en realidad faltan varios pasos más para consensuarlo. Así lo aclaró ayer a este diario Iván Montanaro, presidente de la Cámara Inmobiliaria local. “No se terminó de conformar el manual”, indicó en principio para después explicar. “La semana pasada se hicieron correcciones y la próxima, las instituciones que estamos colaborando en su conformación, ayudando a la Defensoría, vamos a reunirnos”.

En este sentido dijo que “estas instituciones son la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Inquilinos y el Colegio Público de Martilleros”.

Asimismo, Montanaro consignó que “desde diciembre hasta la fecha no hubo más de cuatro denuncias contra dueños, no inmobiliarias”.

Por el momento, “estamos debatiendo sobre los puntos del Código Civil, ya que no están claros aquellos que refieren a los negocios inmobiliarios”. Finalmente, Montanaro insistió: “No se terminó de conformar el manual y la semana próxima nos reuniremos las instituciones partes para hablar de ello”.