Suteco anunció amparo y cautelares a favor de docentes damnificados

“Venimos a formular denuncia contra el presidente del Consejo General de Educación por los graves daños que está ocasionando -en el ejercicio de sus función- a un amplio sector de la comunidad docente; y a solicitar su intervención a fin de poner coto a una situación irregular que reclama inmediato avocamiento de su parte”, dice el documento presentado por la Junta Ejecutiva de Suteco dirigida a la ministra Susana Benítez.

Uno de los planteos realizados por Suteco fue que los docentes que participaron del Concurso realizado el 1 de marzo en el Hogar Escuela, hasta la fecha no recibieron ninguna notificación sobre la elección y designación del Cargo elegido.

Transcurrido más de un mes de iniciado el ciclo lectivo 2018, esos docentes todavía esperan la notificación administrativa formal para ocupar sus cargos; por lo que Suteco exigió el “pronto despacho” de esas disposiciones que las debe realizar el presidente del Consejo General de Educación.

El Suteco también detalla en su denuncia que muchos docentes –que todavía esperan la notificación administrativa de su designación- fueron “inducidos irregularmente y de manera verbal a tramitar sus certificados de aptitud psicofísica, como condición para la toma del Cargo oportunamente elegido”.

El documento explica que se trata de una exigencia irregular, improcedente y que además está generando “confusiones, angustias e impedimentos” para que muchos docentes -mayoritariamente mujeres- accedan definitivamente a los puestos de trabajo que legítimamente les corresponden.

El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, explicó ante los medios de prensa que esta cuestión de los certificados de aptitud psicofísica “está generando cesantías masivas o despidos encubiertos con los exámenes negativos”.

Solo en Capital son cerca 150 docentes que por los exámenes negativos “no las dejan tomar sus cargos, las sacaron del padrón y no están cobrando sus salarios”, explicó el Secretario General.

“Se trata de una situación irregular y sumamente violenta. Están dejando a nuestras compañeras docentes sin un dictamen médico, sin el tratamiento justo que les corresponde como trabajadores; sin trabajo y sin salarios a docentes con 15 y 20 años de antigüedad”, detalló Fernando Ramírez.

Señaló que “Salud Pública no participa de estos exámenes, que sólo los realiza un organismo que depende del Ministerio de Hacienda; por lo que ponemos en duda su idoneidad y legitimidad. Entonces, denunciamos también un abuso de poder y pedimos doble y triple instancia para apelar las disposiciones de Salud Ocupacional”, reclamó el titular de Suteco.

Por esta razón, en la nota presentada este viernes 13 de abril, el Suteco le exigió al Ministerio de Educación que brinde respuestas “en un plazo máximo de cinco (5) días” y se reservó el derecho de realizar presentaciones ante la Justicia “por vía de la Acción de Amparo” y “Medida Cautelar en favor de los y las docentes damnificadas por el procedimiento administrativo irregular”.