Edificio Ancora “Santa Teresa” de Asunción

Edificio de departamentos ubicado en el barrio residencial más cotizado actualmente en Asunción, Paraguay, por su ubicación privilegiada y hermosas avenidas. Ideado para el público joven, familias cortas, el soltero/a que busca su independencia y el ejecutivo que trabaja en Asunción y quiere estar cerca del eje corporativo de la ciudad.

Detalles del emprendimiento:

El grupo desarrollador es “Holding Mediofin” y se trata de una torre de 22 plantas, 12 de departamentos y 6 plantas de estacionamiento. Una terraza con pileta infinita, dos zonas lounge para hacer eventos y, en el último piso, un gimnasio con vistas panorámicas a toda la ciudad. Además tenemos otros amenities y beneficios como business center, 3 ascensores de última generación, grupo electrógeno para 100% del edificio, wifi en zonas comunes, guardias de seguridad, entre otros.

Son departamentos chicos de uno y dos dormitorios de 50 a 120 metros cuadrados, de terminaciones de mucha calidad y diseño. Podés adquirirlos con una cochera, dos cocheras o ninguna. Todos los departamentos tienen vistas espectaculares y la ubicación es inmejorable.

Los departamentos vienen equipados con mobiliario de baños, cocinas y placares en las habitaciones; además, electrodomésticos como horno, anafe y campana extractora, también aires acondicionados en todos los ambientes.

El edificio tiene fecha de entrega para julio/agosto de este año.

Respecto del emprendimiento, dio detalles del mismo Karen Winekker, directora ejecutiva de Holding Mediofin - Grupo Desarrollador de Ancora Paraguay.

–¿Qué tiene de atractivo Paraguay para el inversionista extranjero?

–Paraguay no es el mismo país que hace 10 años y el inversionista extranjero ya se dio cuenta de eso, sus políticas macroeconómicas y fiscales, siempre prudentes, le permitieron mantener un crecimiento sostenido en los últimos años, mientras que sus vecinos regionales pasaban un mal momento.

El crecimiento anual de PIB en la última década dio un promedio de 4,8%, además, el guaraní es una de las monedas más sólidas de la región con una inflación promedio de menos del 4% en los últimos 5 años.

Existen actualmente políticas de incentivo a la inversión muy atrayentes para los extranjeros y las tasas impositivas que se manejan son todavía bajas en comparación con la región. Realmente las oportunidades en Paraguay son ilimitadas.

–¿Cómo surge la idea de incursionar en el rubro inmobiliario?

–Holding Mediofin es el grupo desarrollador de Ancora Santa Teresa. Somos una empresa con 30 años de trayectoria en el mercado paraguayo en otros rubros en los cuales somos líderes. Hace unos 8 años mi padre empezó a adquirir terrenos en zonas muy valoradas de la ciudad de Asunción, visualizando el crecimiento económico y las nuevas necesidades del mercado.

Actualmente nuestro proyecto inmobiliario más grande es Ancora, pero ya tenemos proyectados otros emprendimientos similares.

–¿Por qué eligieron la zona de Santa Teresa?

–Elegimos la zona de Santa Teresa para nuestro primer emprendimiento inmobiliario por ser el barrio premium en auge en los últimos años.

A cuadras del nuevo centro corporativo de la ciudad, Santa Teresa es la combinación ideal entre barrio residencial dentro de una zona comercial en crecimiento, ya que si bien conserva todas las características de un barrio residencial, su ubicación hace que estés a minutos de todos los puntos claves de Asunción. El shopping más grande de la ciudad esta a sólo unas cuadras, llegás al aeropuerto en 15 minutos, estás a 10 minutos de una zona de entretenimiento con bares y ofertas gourmet de primer mundo.

–¿Cuál es la perspectiva inmobiliaria en Asunción para los próximos años?

–Como miembros del gremio de desarrolladores inmobiliarios y además de la Unión Industrial Pya, contamos con mucha información muy positiva sobre la perspectiva inmobiliaria de Asunción para estos próximos años, son cada vez más industrias las que vienen a instalarse al país, generando así puestos de trabajo y permitiendo que nuestra clase media crezca. Todo esto hace que la necesidad de viviendas vaya también creciendo tanto en Asunción como en sus alrededores. Nosotros, por lo pronto, ya estamos previendo otros emprendimientos en diferentes zonas residenciales de la ciudad y también varios grupos desarrolladores tanto argentinos como uruguayos, que ya se instalaron en el país y están apostando a construir mas torres.

–¿Qué beneficios presenta Ancora para el inversionista argentino (TIR - planes de financiación, etc.)?

–Ancora, y no sólo Ancora sino que Paraguay en general, es una buena alternativa para el inversionista argentino que desea diversificar su cartera y apostar por un país con muchas oportunidades. Si nos vamos a lo más específico y empezamos a hablar de rentabilidad inmobiliaria, por ejemplo, nosotros hoy en día le estamos ofreciendo tasas de rentabilidad de entre un 8 y 9% neto, mientras que, según lo que nos comentan varios de nuestros clientes, en sus países no consiguen una renta inmobiliaria mayor del 5%.

Contamos con grandes descuentos por pago al contado y financiaciones a dos años sin interés, también financiamos a más años con una tasa de interés muy rentable en comparación a las que ofrecen los bancos. Nuestra financiación propia va hasta los 10 años.

–¿Cómo hace la gente para contactarlos?

–Coordinar una reunión-visita. Los invitamos a escribirnos un mail a ventas@ancora.com.py o entrar a nuestra página web que es www.ancora.com.py y comunicarse a alguno de los teléfonos de contacto.

Tenemos dos unidades modelo para visitar y lo que estamos haciendo con nuestros clientes extranjeros es que le ofrecemos una noche de hotel en Asunción para que paseen, conozcan y, de paso, vengan a visitarnos.