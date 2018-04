Ante posible brote de bronquiolitis, piden vacunación y emplear medidas de higiene

La jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda, habló del posible brote de bronquiolitis que alertaron desde el Garrahan, y al igual que funcionarios del Ministerio de Salud Pública, aseguró que el Pediátrico está preparado para atender estos casos. A la vez, explicó el sistema de internación abreviada y dio recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en los más chicos.

“Todos los años tenemos brote, no epidemias, y estamos preparados para atender a todos los pacientes. Aún no hemos tenido muchos casos, ya que esto se da generalmente más adelante. Sí la demanda por enfermedades respiratorias sabemos que va a aumentar cuando la temperatura empiece a bajar y es el principal motivo de consulta, el hospital se llena pero no se satura”, explicó Gajo Gane a El Litoral.

En este sentido, indicó que “son varios virus los que pueden producir bronquiolitis y generalmente se da más en menores de un año”. “Se produce un cuadro con dificultad respiratoria porque se cierran las vías aéreas superiores”, precisó.

La doctora explicó que esta enfermedad puede comenzar con un resfrío, los mocos pueden bajar a las vías inferiores y afectar a los bronquios. Si esto no se trata de forma adecuada puede provocar una enfermedad más grave.

Una bronquiolitis leve se puede manejar con nebulización o aéreo cámaras; en caso de una grave se necesita oxígeno y/o medicamentos por vena. Estas son las situaciones que se evalúan en las internaciones abreviadas, un sistema que permite dar un tratamiento inmediato y, en caso de que el niño no mejore, se lo interna en el nosocomio. “La internación abreviada es una internación de dos horas, se da hasta que el paciente mejore. Este tiempo permite evaluar si el paciente puede ir a su casa o, si no responde adecuadamente, se lo interna. No pasa por bajar la cantidad de niños internados, pasa por la evaluación necesaria para establecer el tratamiento que requiere”, dijo la doctora, y aconsejó completar el calendario de vacunación, y mantener la higiene y ventilación en hogares.

Cabe recordar que el Garrahan convirtió un espacio de archivo en una sala de internación para atender un posible brote de bronquiolitis. Ante esto, El Litoral consultó a la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Carmen Pérez Duarte, sobre si el Pediátrico estaba preparado de la misma manera, a lo que aseguró que sí, tanto en espacio físico como en insumos.