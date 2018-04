Aplicaron la suba de tarifas en taxis, un sector que llega a los 200 coches

Dado que el servicio de taxis desde ayer implementó una suba de 12% en el precio de la tarifa mínima, por lo que pasó de costar $28 a $30, desde el sector informaron que actualmente cuentan con 200 coches habilitados y que el nuevo costo no resintió la demanda. Asimismo, hicieron hincapié en que los conductores cuentan con libreta sanitaria, no abonan base y que sólo ellos están autorizados a tener paradas en la vía pública. En este contexto de readecuación tarifaria, El Litoral consultó al titular de la Unión de Taxis de Corrientes (UTC) Nicómedes Espinoza, sobre la situación en general del servicio, y comentó que “los coches habilitados este año son 200, pero el año pasado rondaban los 180”.

En cuanto a la diferencia existente entre la cantidad de taxis y de remises, dijo que “lo que sucede es que los trámites para lograr insertarse en nuestro sector son un poco más engorrosos, dado que deben contar con libreta sanitaria, por lo que deben hacerse una serie de exámenes, y muchos de ellos no los aprobarían. Además, implica el gasto que insumen estos estudios, que hoy rondan los $1.200 a $1.500”.

“Y todos los choferes deben presentar la libreta para poder ser habilitados y esto es lo que nos diferencia de los remises. Además, la mayoría de los taxistas son propietarios de sus vehículos, lo que no sucede con los remises, por lo que deben pagar un canon, más allá del alquiler que deben pagar por los coches.

Los taxistas son afiliados al sindicato y pagan una cuota societaria de $200 por mes”.

Tarifa

En cuanto a la readecuación tarifaria como consecuencia del aumento en los precios de los hidrocarburos, comentó que “desde hoy (por ayer) implementamos una suba del 12% en la tarifa mínima, que pasó de $28 a $30”.

“El 60% de los taxistas desde hoy están aplicando el nuevo costo del viaje, dado que hay dos personas que cuentan con el software para modificar los relojes, pero estimamos que entre mañana (por hoy) y el lunes (por mañana), el nuevo cuadro tarifario del servicio estará unificado”. Por último, en referencia a la demanda se informó que el incremento de 12% no resintió la prestación. Cabe considerar que a pesar de que cada trabajador tiene horarios diferentes, en un día normal, trabajando doble turno, realizan unos 30 viajes.