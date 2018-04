Bancarios ratifican paro de 48 horas para esta semana

Habrá complicaciones en las actividades financieras esta semana, a raíz de un paro bancario de 48 horas que convoca la Asociación Bancaria Nacional. Los trabajadores del sector reclaman una mejora salarial por encima del techo del 15 por ciento.

La medida de fuerza está programada para los días 17 y 18 de abril (martes y miércoles). El gremio no arribó a un acuerdo con las asociaciones de entidades bancarias.

Las firmas ofrecen un aumento del 7 por ciento, que actualmente abonan a los trabajadores, en tres cuotas, más un 4 por ciento en julio e igual porcentaje para octubre. “No quieren abonar la compensación que deben (enero), y reducen en un 50 por ciento la del Día del Bancario”, expresaron desde el gremio.

“No cumplen los fallos judiciales. Con este gobierno se sienten impunes. Está a la vista que no hay seguridad jurídica”, manifestaron desde la asociación. Por este motivo reanudaron las medidas de fuerza.

Hace dos semanas el sector había realizado un paro de 24 horas y el mes pasado habían realizado uno de 48 horas. Corrientes adhirió a las iniciativas de la Bancaria Nacional. En la última ocasión prácticamente no hubo actividad en las entidades privadas y en el Banco Nación. En tanto, en el Banco de Corrientes hubo atención, ya que no se cerraron las puertas. El reclamo se mantendría en la semana.