Beneficiarios de planes sociales dejaron de trabajar para completar sus estudios

Cerca de 3 mil beneficiarios de planes sociales en la ciudad dejaron de trabajar para el Estado, por disposición de Nación, de modo de que puedan abocarse a culminar sus estudios obligatorios. Estas personas se encuentran cursando en los Centros Educativos de Nivel Secundario (Cens) o en las sedes del plan Fines, y además cuentan con un día en el que se capacitarán en materia laboral.

A fines de febrero, el Gobierno nacional anunció la fusión de tres programas sociales: “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio”. Las tres propuestas se unificaron en lo que ahora se denomina “Hacemos Futuro”, y la razón de esta medida fue, según la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que “más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario”.

De esta forma, en Corrientes son cerca de 3 mil los beneficiarios (entre Argentina Trabaja y Ellas Hacen) quienes desde este año comenzaron con el cursado de sus estudios, tanto de primaria como de secundaria, y dejaron de prestar labores para el Estado.

“Este nuevo programa nuclea a todos los anteriores que otorgaban subsidios, como Ellas Hacen o Argentina Trabaja. Todas esas personas ahora no tienen que trabajar más, sino que a cambio de ese subsidio deben terminar su nivel obligatorio de educación, a la vez que hacer alguna capacitación laboral que les permitirá armar cooperativas y poder trabajar, es decir, capacitarse para el trabajo”, explicó a El Litoral la directora de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, Sonnia Gracia.

Si bien esta medida abarca a toda la provincia, la funcionaria detalló que la mayor parte de los beneficiarios habita en la capital, sobre todo las mujeres de Ellas Hacen, programa que sólo existe en la ciudad. “Estas 3 mil personas están cursando en las sedes de los Fines y en los Cens, repartidos de acuerdo al lugar en donde viven”, especificó Gracia.

De esta forma, los adjudicatarios del beneficio cursarán sus respectivos estudios (primaria o secundaria) en módulos durante cuatro días a la semana. La quinta jornada restante será para el curso de capacitación laboral que ellos elijan.

Por otro lado, la directora adelantó que están trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud Pública para que los beneficiarios puedan acceder también a los anteojos gratuitos que se otorgan con el programa “Te veo bien Corrientes”. “Hay mucha gente a la que le cuesta leer porque no ve bien. Buscaremos que se les haga un diagnóstico para después darles anteojos”, indicó.