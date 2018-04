CIERRA LA QUINTA DEL APERTURA

La quinta fecha del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina culminará hoy con una extensa programación que se desarrollará en los estadios de Hércules y del Centro de Educación Física Nº 1.

El encuentro destacado de la jornada será el que protagonizarán Victoria (8 puntos), uno de los líderes, y Deportivo Oriana (6).

El detalle de la programación es la siguiente:

Cancha Hércules: 9.45 (C) Deportivo Sur vs. Barrio 17 CFS, 11.00 (C) Acero Puro vs. Lunes Culturales, 12.00 (C) El Santo vs. Hotel Hawai, 13.00 (C) Libertad vs. Deportivo Perú, 14.00 (C) Imperio vs. Olimpo, 15.00 (B) Porto vs. Don Ocho, 16.00 (B) Jaguares vs. San Gerónimo, 17.00 (B) El Decano vs. Islas Malvinas, 18.00 (A) Pingüinos vs. 17 de Agosto, 19.30 (A) Victoria vs. Complejo Oriana, 21.00 (A) Cruz Diablo vs. Comunicaciones y 22.30 (A) Real Unión vs. San Jorge

Cancha CEF Nº1: 9.45 (C) Cofradía vs. Juniors, 11.00 (C) Submarino vs. Juan de Vera, 1200 (C) Centauro vs. Hebraica, 13.00 (C) Aplanadora vs. Los Troncos, 14.00 (C) Bº San Martín vs. Talleres, 15.00 (B) Sportivo vs. Mayorista, 16.00 (B) Internacional vs. Milenium, 17.00 (B) Gafa vs. Santa Teresita, 18.00 (A) Nacional vs. Fénix, 19.30 (A) El Cosmos vs. Primos, 21.00 (A) Dengue vs. Pinta Futsal.