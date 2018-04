Curupay brindó pelea hasta el final, pero fue eliminado por Don Orione

Curupay se quedó en las puertas de la final de la llave Ascenso Oeste de la región Litoral Norte del Torneo Federal C. El equipo correntino levantó en Barranqueras un 0-2 en contra, y hasta pudo haber ganado el partido de vuelta, que terminó finalmente 2-2 y con la clasificación para Don Orione, que hizo valer el triunfo por 1-0 conseguido una semana atrás en cancha de Huracán Corrientes.

El partido, de ida y vuelta, con gran ritmo, y emotividad en el epílogo, favoreció en la primera mitad al dueño de casa. En el local apareció en toda su dimensión el “Toro” Cristian Silva, el mejor jugador de la cancha, bien acompañado por Juan Acevedo y Alejandro “Kuny” Fernández, que volvió a ser una pesadilla para la defensa Maderera, además de la seguridad del arquero Adrián Arias.

Curupay también tuvo rendimientos altos en el golero Brian Aranda, quien tapó varios mano a mano, la movilidad de Diego Monzón, la potencia de Antonio Báez, y en los últimos minutos la vergüenza deportiva de Gerardo Amarilla, pasando a jugar como un delantero más.

Pasado el cuarto de hora, los dos equipos tuvieron situaciones favorables para marcar, comenzando a tener trabajo los arqueros Brian Aranda de la visita y Adrián Arias del local.

Golpeó primero el conjunto portuario. Silva aguantó el embate de Franco y asistió a Mendoza, que peleó el balón entre los defensores y sacó un remate que sorprendió a Aranda para poner la ventaja.

El equipo correntino sintió el cimbronazo, y su rival fue en busca de aumentar el resultado. Aranda salvó su arco ante una cabezazo de Silva, pero del otro lado Arias hizo lo propio ante un remate del zaguero Moreira, que por poco lo sorprende.

De esta última jugada llegó el segundo de Don Orione. Arias jugó rápido el saque para Silva, quien hizo correr la pelota para Fernández, que bajó el balón con un frentazo para Acevedo, que con tiro bajo y cruzado venció la resistencia del arquero correntino para establecer un 3-0 en el global. ¿Serie liquidada? Nada de eso.

En el complemento, el técnico de Curupay, Domingo Centurión, incluyó a Medina y a “Tony” Baez, para buscar revertir la situación. Sin embargo, el local era más punzante, y cerca estuvo de ampliar las distancias cuando combinaron Silva, Bogado y Fernández, pero Aranda salvó la caída de su arco.

En los últimos cinco minutos pasó de todo. Báez capturó un balón y asistió largo para Gerardo Amarilla que llegó ante Arias sorpresivamente y con tiro cruzado achicó la diferencia.

Ya sobre la hora, Curupay metió un contraataque letal con Amarilla (totalmente adelantado) y Báez triangulando, llegó un centro para Darío Ramírez, que con un tremendo cabezazo empató el partido.

En tiempo de descuento, el Maderero fue por la heroica ante un rival confundido que no entendía cómo se le complicaba la clasificación con tamaña ventaja que había conseguido. Arias se convirtió en héroe, al desviar al córner un remate de Amarilla, y en la última jugada del partido, con todos los jugadores en el área del local, incluido el arquero Aranda, el centro superó a todos y Don Orione pudo respirar aliviado.

No pudo ser para Curupay, que dejó todo y cayó con hidalguía con el equipo de Barranqueras, que buscará el ascenso ante el ganador de Falucho de General San Martín y Sportivo de Villa Angela.