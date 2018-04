El Litoral sostiene su liderazgo auténtico en las redes sociales

La red social Instagram certificó en las últimas horas la cuenta que el diario El Litoral tiene allí para comunicarse con sus lectores e informarlos de una forma distinta. Se trata del primer medio de la región en obtener el “tick” azul por parte de esta plataforma.

Este es un nuevo logro que ratifica que El Litoral históricamente trabaja para mantenerse en la vanguardia tecnológica y de estilos en Corrientes. Pese a ser el diario “más viejo” de los que están en circulación en la ciudad, constantemente se buscan nuevas formas de mantener informada a la población y también a tantos comprovincianos que tuvieron que abandonar su terruño y que siempre leen este medio.

Para explicar mejor este logro del decano de la prensa de Corrientes hay que retroceder 6 años, hasta el 1 de marzo de 2012, cuando se produjo una importante renovación en la empresa. No sólo hubo un rediseño de la edición impresa sino que se reformó el sitio web y por primera vez se incorporó un equipo de periodistas que se iban a dedicar exclusivamente al portal. La idea era informar minuto a minuto lo que pasara en la provincia.

Por esas fechas se produjo también el debut de El Litoral en el entonces nuevo mundo de las redes sociales. Con un trabajo constante, diario y muy pensado, se publicaban en Facebook y Twitter muchas de las noticias más importantes del momento.

Se trataba de un mundo nuevo que por momentos había que ir conociendo sobre la marcha. Así, se notó que no sólo se trataba de difundir sino también de comunicarse con los lectores, de recibir críticas, correcciones, noticias, fotos o lo que la comunidad quiera.

Lentamente se fue mejorando la forma de interactuar, comunicar y difundir. Todo apelando a las novedades pero sin olvidar los pilares fundamentales del periodismo de información confiable, responsable y veraz (más allá de algunos errores).

Así fueron llegando los primeros éxitos. Rápidamente El Litoral se volvió líder en seguidores en Facebook y Twitter entre los medios de la provincia, situación que se mantiene actualmente y de manera holgada.

Luego apareció Instagram y no se dudó en buscar allí validar los primeros lugares. También se logró.

Actualmente, la cuenta en Facebook tiene más de 310 mil “Me gusta” a cuestas. En Instagram, más de 62 mil seguidores y en Twitter, 57 mil.

En las tres plataformas se logró tal grado de relevancia que las empresas decidieron verificarlas con el correspondiente símbolo para que los usuarios sepan que se trata de una cuenta importante y real, situación que no se observa en otros medios locales al momento.

Primero fue en Facebook, luego en Twitter y ahora en las últimas horas tocó el turno en Instagram.

En estos 6 años de constante aprendizaje muchas cosas cambiaron, algoritmos, presidentes, integrantes del equipo, pero nunca varió el objetivo de respetar los códigos de comunicación de las plataformas para llegar a cada vez más personas.

El éxito de El Litoral en el mundo 2.0 no pasó desapercibido para nadie. Hemos visto con alegría cómo cada vez medios, políticos, instituciones y gestiones de gobierno se esforzaron en estar presentes en las redes sociales y también cómo muchos colegas consiguieron allí trabajo.

En numerosas oportunidades nos reconocieron nuestro trabajo y éxito, llegando así la segunda parte del liderazgo: el compartir conocimientos.

Hemos asistido con el consejo a muchos competidores tanto de la ciudad de Corrientes como de localidades del interior, recibiendo también las recomendaciones que nos daban.

Miembros del equipo de El Litoral tuvieron así la oportunidad de dar clases en la carrera de Comunicación Social de la Unne sobre redes sociales y periodismo digital, algo inédito hasta ese momento. También, de participar en conjunto con la Asociación de Periodistas de numerosas charlas en ciudades como Goya e Ituzaingó.

Pero no todas las reacciones fueron positivas, como la de medios que festejaban sus logros con extrañas chicanas en sus tapas. Chicanas que en definitiva eran por logros que actualmente no sólo nos quedan lejos sino que hace tiempo pudimos triplicar.

También están los trolls, cuentas creadas para desprestigiar a terceros a través de insultos, mentiras y agresividad, que son un grave problema que ninguna red social puede solucionar. Si bien el objetivo casi siempre es político, no hemos salido ilesos de tantas acusaciones: para ellos fuimos colombistas, kirchneristas, macristas y todo lo que uno puede imaginar.

Pero como esto, en definitiva, no es una carrera ni hay un final, la meta el trabajo sigue y seguirá de la misma forma. A futuro, lo único que se intentará es seguir mejorando y poner la vara cada vez más arriba para El Litoral y los otros medios (aunque a no pocos les moleste).