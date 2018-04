El triunfo de San Martín en el clásico dejó buenas sensaciones

La victoria que consiguió en el clásico frente a Regatas el pasado viernes 79 a 72 por la Liga Nacional de Básquetbol, dejó buenas sensaciones en San Martín. El triunfo permite crecer en lo anímico, mientras que en el juego se destacó la parte defensiva.

“Por momentos no estuvimos bien en el cinco contra cinco, sí por momentos mejor en defensa y de ahí surge la diferencia que hubo en el juego. Tratamos de desgastar mucho, íbamos con los que trasladaban la pelota y sobre el final se dio con dos corte de balón”, comentó el entrenador de San Martín, Sebastián González.

“Nos pusimos a diez pero ellos se acercaron, quizás pudimos haberlo terminado antes pero era un clásico y eso se sabía que iba a ser así”.

San Martín se mantiene en la segunda posición con 24 triunfos y 8 derrotas, mientras que el líder sigue siendo San Lorenzo con un registro de 23 y 7, respectivamente.

En el último partido contra Regatas: “Jugamos sin Leo (por Mainoldi), que para nosotros es el jugador que más juega y suma para el equipo. Ellos también tenían sus ausencias (Quinteros y Vidal) y los dos equipos tenían menos herramientas para jugar bien las ofensivas”.

La ausencia del ala pivote de la selección nacional se debió a un problema lumbar. “No pasa solamente por sus números, para nosotros es elemental Mainoldi en el juego. En esta oportunidad lo hizo muy bien Aguerre a ese trabajo, en un puesto que no juega casi nunca, se desempeñó de cuatro y esos cambios hizo que no haya tanta fluidez en el juego ofensivo. Frente a esta situación, estaba claro que las defensas iban a ganar el juego y por suerte fue mejor la nuestra”.

Para el Rojinegro fue clave mantener la racha ganadora en el Fortín, donde ganó 16 de sus 18 presentaciones y frente al clásico rival a quien además de vencerlo por la Liga Nacional, lo hizo las dos veces que jugaron por el Súper 20.

“Hay un plus en estos clásicos. Por suerte en lo que va de la temporada nos fue bien ante Regatas, pero esto sigue y ya el martes tenemos otro partido. Tenemos que estar pendientes para tratar de cuidar lo que tenemos, mantenernos en los puestos de arriba que es nuestro objetivo”.

González reconoció que el triunfo ante Regatas se festeja pero hay que seguir pensando en lo que se viene: “Es buena la victoria y sabemos que todavía tenemos un partido más contra Regatas. Esta victoria se disfruta y lo disfruta la gente. El marco de público fue espectacular como fueron los clásicos anteriores. Me voy conforme y da ánimos para seguir. Espero que la gente acompañe en el próximo juego como local, que será el último en esa condición antes de los playoffs”.

El martes, San Martín recibirá a Hispano Americano y después tendrá que disputar cinco partidos como visitante, uno de ellos, el miércoles 2 de mayo, contra Regatas.