Estudiantes de San Luis y All Boys muy complicados

All Boys, que igualó de local 0 a 0 con Gimnasia de Jujuy, y Estudiantes de San Luis, que cayó como visitante ante Ferro Carril Oeste por 1 a 0, quedaron muy complicados en la lucha por permanecer en la Primera B Nacional.

En Caballito, Ferro dejó a un paso del descenso a Estudiantes de San Luis, al vencerlo por 1 a 0, con gol conquistado al inicio del segundo tiempo por Jonathan Herrera.

En tanto que en Floresta, All Boys no pudo con Gimnasia de Jujuy. El Albo fue más que el Lobo en el inicio del juego, pero se encontró con una buena actuación del arquero Javier Burrai. En el complemento, la visita mejoró y desperdició algunos contraataques, mientras que el local perdió claridad a raíz de los nervios.

Agónico empate

El todavía puntero, Aldosivi de Mar del Plata, consiguió anoche un agónico empate en tiempo de descuento 1-1 ante Los Andes.

Ezequiel Cérica, quien ingresó sobre el final del primer tiempo por el lesionado Llinás, empujó al gol un rebote dado por Moyano para poner sorpresivamente arriba a la visita.

La igualdad llegó en el minuto cinco del tiempo adicionado a través del lateral derecho Nahuel Yeri.