El Rosgan realizó entre el miércoles y jueves su remate televisado número 105, con una importante consignación que superó las 26.000 cabezas filmadas por los once consignatarios que integran este mercado. Nuevamente, el remate estuvo marcado por los efectos de la sequía en todo el sector agropecuario, una sequía que no sólo afecta los rindes de la soja y el maíz, sino que pega muy fuerte en casi todos los espacios territoriales donde se desarrolla la ganadería.

Los precios en nuestra subasta sufrieron la tendencia bajista del sector, en casi todas las categorías; sin embargo el mercado pudo resistir muy bien los embates de una coyuntura complicada, donde a pesar de esa baja y la sequía, se pudo colocar la hacienda.

“Si hablamos de la invernada, los terneros hicieron en promedio $39,54 y en el remate habitual de marzo el promedio había sido de $41,98, es decir, una baja esperada, pero a su vez importante. Las terneras hicieron ayer $37,36, contra los $40,86 de marzo y los lotes mixtos $39,07, en comparación a los $40,13 de marzo. La excepción a esta caída fue el remate que realizamos en Expoagro, donde las buenas financiaciones del sistema financiero permitieron otros resultados”, explicó el director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano.

El ejecutivo afirmó que “en la franja central del país se siente el impacto de la sequía y las decisiones productivas y económicas se mueven al compás del clima a excepción de las provincias del Norte, que tuvieron lluvias lo suficientemente importantes para garantizar pasturas subtropicales gatton panic. Las lluvias de los últimos días permiten pensar en los cultivos de la fina y la posibilidad de que la implantación de verdeos de invierno mitiguen la ausencia de reservas, pero en el mientras tanto se adelantan todas las salidas de excesos de carga en los campos”.

Asimismo, agregó que “este remate que tuvo un gran volumen, con más de 26.200 cabezas, registra un resultado entendible por la abundancia de oferta, con más de 17.600 cabezas exclusivamente de terneros y terneras, que debieron sortear la demanda de un sistema de confinamiento demasiado abastecido”.

Por su parte, Milano consideró que “las vacas en sus dos variantes, como vaca de invernada o como vientre preñado mostraron un recorrido disímil a los que estábamos acostumbrados, en la vaca de invernada se notó claramente el interés por aquellas de más de 400 kilos y que están suficientemente encarnadas, las más livianas y con mayor deterioro corporal casi no consiguieron compradores”, describió el director Ejecutivo del mercado.

Y por último, habló de lo ocurrido con los vientres preñados: “Habitualmente esta es la categoría más difícil de colocar en el sistema televisado, pero tuvo en este remate un recorrido positivo, apareció una demanda que buscó comprar los lotes acomodados en precio y no convalidó valores en los de mayor calidad genética, en este formato la disparidad entre el pedido de valores imaginado por el vendedor y lo que está dispuesto a pagar el comprador sigue siendo una brecha amplia”.