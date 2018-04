Sigue la interna en la Aoem, en medio de cruces de denuncias

El delegado normalizador de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem), Raúl Rivas, denunció haber sido agredido por los hermanos Ugolini en San Juan y 25 de Mayo. Ayer, uno de los implicados, Ramón Antonio, salió a desmentir su participación en el ataque.

“En virtud de las declaraciones periodísticas surgidas este viernes 13 de abril, con las que pretenden involucrarme en un lamentable hecho de violencia contra uno de los interventores de la Aoem, me veo en la obligación de poner a resguardo mi buen nombre y honor como persona de bien, profesional del derecho y referente sindical en representación de una de las listas que participarán de la elección interna del 29 de junio”, expresó a través de Radio Dos. “En primer lugar, niego de manera categórica y contundente la supuesta participación que pretenden endilgar a mi persona en un acto de violencia de la cual fue víctima”, manifestó el gremialista. “Debo aclarar al público en general y a los compañeros municipales en especial, que desde que comenzó el proceso electoral de nuestro sindicato he sido reiteradamente atacado y calumniado sin miramiento alguno, por parte de la intervención del gremio, y ello en virtud de que en el mes de junio de 2017 renuncié a mi cargo de cointerventor de la Aoem”, indicó. “Entendí que, ni moral ni éticamente, podía avalar actitudes que sólo pretendían la obtención de réditos económicos personales, sin importar las consecuencias negativas que traerían a nuestros compañeros municipales”, sostuvo Ugolini.

“Como profesional del derecho, no puedo menos que repudiar todo hecho de violencia, provenga de donde provenga, pero no por ello puedo dejar pasar por alto que se utilice mi buen nombre y honor en las implicancias de situaciones en las que no participé ni jamás participaría debido a que soy un convencido de que la razón debe imperar sobre la fuerza, ya que vivimos en un Estado de derecho, donde las ideas se debaten a través de la herramienta de la palabra”, indicó.

Rivas presentó una denuncia contra los hermanos Ugolini, en la que informó que fue víctima de una agresión física. Todo esto en medio de la convocatoria a las elecciones para normalizar el gremio.