Taragüy cerró la fase clasificatoria con su primer triunfo de la temporada

Fernando Barreto

Taragüy cerró la fase clasificatoria del Torneo del Interior A de rugby con su primer triunfo de la temporada. Ayer, como local, en el marco de la sexta fecha del grupo 2, venció a Peumanyén de Mendoza por 23 a 13.

La victoria correntina se sustentó en el segundo tiempo donde se mostró más seguro para pasarse el balón y, de esta forma, encontrar grietas en la defensa mendocina.

Durante los 40 minutos iniciales, el encuentro tuvo mucha movilidad, pero a la vez un gran número de imprecisiones, lo que llevó a que pocas veces se generen situaciones de riesgo cerca de las H.

En el período inicial, se prestaron el control de la pelota producto de la inseguridad de manos que mostraron los protagonistas.

Después de tres penales, uno para el local, llegó el primer try de la tarde. La conquista se originó en la salida de mitad de cancha que realizó Taragüy, después de un penal en contra. Los delanteros de Peumayén encontraron una endeble defensa, falta de tackle, consiguieron la ventaja y después abrieron la ofensiva para que apoye Bruno Ceschin.

Sobre el final del período, Taragüy descontó con una buena jugada colectiva. La formación de lanzamiento fue el scrum, el ataque siguió con varias fases, hasta que Martín Moncada se mandó por la parte ciega del desplegado y habilitó a Matías Chiama en una punta para que sume cinco puntos.

Los dos tries fueron convertidos para que el marcador quede 13 a 10 a favor de Peumayén después de 40 minutos muy movidos.

En el segundo tiempo, Taragüy se hizo dueño del partido. Para eso fue vital el cambio de actitud y el ingreso de Juan Domingo Gómez Sierra que le dio mayor seguridad a la hora de pasar y atacar.

Precisamente, el apertura inició la jugada del segundo try correntino que terminó con definición de Joaquín Gutnisky.

El dominio Cuervo se mantuvo y a los 10 minutos llegó una nueva conquista. Esta vez fue Francisco Meabe el encargado de apoyar en el ingoal contario luego de buenas combinaciones entre los jugadores locales.

Peumayén no tuvo reacción. Intentó adelantarse en el terreno, pero se encontró con un equipo que creció en su juego y en confianza.

En los minutos finales, los mendocinos intentaron de diferentes maneras descontar en el marcador, aunque la defensa local se lo impidió.

Taragüy, el 5 de mayo, deberá disputar la primera ronda de la fase Permanencia. A esta instancia llegará con un rendimiento colectivo en claro crecimiento.

Empató Aranduroga

Por la zona 2 del Torneo del Interior B, ayer Aranduroga igualó, como visitante, con Santiago Lawn Tenis en 34 puntos.

El equipo correntino deberá jugar la ronda Permanencia de la categoría.