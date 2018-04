Tecnicatura para presos: buscan ampliar el espacio

Debido a la amplia convocatoria de la tecnicatura para personas en contexto de encierro, desde el Ministerio de Educación solicitaron a la Unidad Penal (UP) N° 1 que se habilite un nuevo espacio para que los internos puedan dar clases. Se trata de la tecnicatura en Gestión Informática que se dicta en dicha cárcel, y que es administrada por el Instituto de Formación Profesional “Islas Malvinas”.

“Tenemos una tecnicatura que ya va por el tercer año, y estamos tapados de alumnos, así que pedimos al Servicio Penitenciario que nos habilite la parroquia de la Unidad Penal 1, porque el lugar para dar clases ya queda chico”, comentó a El Litoral la directora de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, Sonia Gracia. La oferta educativa está disponible tanto para los presos de la UP 1 como para aquellos que se alojan en la UP 4, y también algunas mujeres del Instituto Pelletier.

“Damos clases en los pabellones, en las aulas que se adecuaron, y en la biblioteca. Adentro del Penal 1 hay una capilla, que es un espacio bastante considerable, que de hecho antes usábamos, así que pedimos que se habilite ese espacio, si no, tenemos alumnos sentados en el suelo”, agregó la funcionaria.

A esta propuesta se suma la diplomatura para presos que dictará la Unne.