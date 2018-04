Buscaban droga en una combi, pero en la requisa la Policía destruyó una prótesis

Un operativo de prevención de la Policía Federal culminó de manera escandalosa, ya que en la requisa abrieron un paquete del cual sospechaban que contenía marihuana, pero resultó ser una prótesis que iba a ser empleada para una intervención quirúrgica en el Hospital de Saladas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes a la noche en la Ruta Nacional Nº 12, frente al Hospital de la localidad de Riachuelo. Allí los efectivos de la fuerza federal demoraron por el término de cuatro horas a una combi que trasladaba 15 pasajeros a la ciudad de Saladas.

Un can especializado en búsqueda de sustancias prohibidas olfateó una caja y la señaló como posible encomienda con droga.

De inmediato los policías abrieron el paquete que contenía una prótesis médica.

El Director Ejecutivo del Hospital “María Auxiliadora” de Saladas doctor Walter López se refirió al caso y precisó que, “la prótesis fue solicitada por un médico especialista en traumatología para una intervención quirúrgica que debía realizarse este lunes a primera hora. Lo más grave de esto es, la destrucción y manipulación violenta del material, ahora totalmente inutilizado”, dijo el médico cardiólogo a través de su cuenta personal de Facebook donde dio su punto de vista sobre el hecho.

Sobre este particular hecho el Director Ejecutivo del Hospital dio su parecer y agradeció la rápida intervención del ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, quien aparentemente solucionó este inconveniente.

“Lo que tuvo que vivir una empresa de transporte local anoche me parece por lo menos exagerado. La Policía Federal Argentina demora por casi 4 horas a todos los pasajeros, porque un can olfateó un material solicitado por un médico especialista en traumatología para una intervención quirúrgica que debía realizarse este lunes a primera hora”, dijo López a través de su cuenta personal de Facebook.

Para el director el operativo fue exagerado y en malos términos y comentó que el paciente que debía recibir la prótesis no se operará.

“El paciente no podrá operarse, no sabemos hasta cuándo; por la destrucción y manipulación violenta del material, el cual quedó inutilizado. Y luego de verificar que era un error y no había nada igual por casi 4 horas no autorizaban la continuidad del viaje”, destaca el director en la red social.

El profesional se pregunta además si la Policía Federal repondrá tal elemento para que el paciente continúe con el tratamiento médico estipulado.