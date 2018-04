Caso Irina: defensa cuestiona decisión de jueza Norma Agrasso

Avanza la investigación por la muerte de Irina López, la joven de 15 años en un inquilinato en el barrio San Marcos de la capital correntina el pasado 2 de enero.

El abogado Sebastián Pardo, quien defiende a los seis brasileros se mostró muy en desacuerdo respecto de la decisión de la jueza Norma Agrasso de Caballero de aceptar a la madre de la fallecida, Griselda López como querellante en la causa.

El letrado dijo, en relación a la querella presentada que “resulta inconcebible que en este caso quien represente a la víctima o sea a Irina sea justamente la infame criminal de su madre”.

Recordó entonces que en el inicio de las investigaciones había solicitado que se investigue a la mujer por la posible existencia de otro delito relacionado con la muerte de la joven de 15 años quien, además, era madre de un bebé de seis meses. El letrado remarcó que Griselda López “se encuentra denunciada por abandono de persona y encubrimiento agravado, y una sospechosa no puede ser querellante. Eso es inadmisible”.

En esta línea de análisis advirtió que la mujer “no denunció la violación a Irina cuando ella tenía 13 años y quedó embarazada. La prueba viviente de esto es su hijo”.

Acusó a la mujer de supuestamente aprovecharse de la menor al decir que “la utilizó para sus fines perversos agravando su salud de tal manera que influyó ese cuadro en la muerte de ella, obtenía réditos económicos de ello”.

Reiteró que “la muerte de Irina fue una fatalidad, pero que tiene explicación en la vida que tuvo” al referirse a los supuestos sometimientos que padecía. Ante esto remarcó: “Mis defendidos son absolutamente inocentes y la mejor prueba que tenemos es que la autopsia que realizaron los exculpa totalmente y no se puede demostrar de qué murió Irina. Y, aún más, los propios peritos declaran que el cadáver de Irina no presenta signo alguno de violencia, ni moretones, ni golpes que puedan suponer una agresión, entre tantos puntos más que nuestros peritos de parte han detectado”, dijo.

Expresó sus dudas respecto a la imputación cuando dijo que “un solo preservativo fue hallado en el lugar del hecho, hay ausencia de semen, y muchas cosas más ¿de qué abuso hablan?”, sostuvo.

El letrado Salvador Pischedda quien representa a Griselda López, informó que la jueza aceptó su pedido de que se la cite a declarar al igual que a su hija menor, de 10 años.