Democracia Cristiana repudió ataques a Siria

La Democracia Cristiana de Corrientes (PDC) expresa su absoluta y total condena “al criminal ataque a Siria ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con sus aliados Emmanuel Marcón de Francia y Theresa May de Gran Bretaña, quienes, con la excusa de atacar centros de construcción de armas químicas, generaron en la población civil la convicción de que no tendrán paz y morirán en cualquier momento”.

Por ello, “los Estados del mundo no pueden permanecer imparciales y menos aún seguir la repudiable política del presidente Mauricio Macri, que justificó el ataque en la Cumbre de las Américas diciendo en: ‘Argentina renueva su condena al uso de armas químicas, tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria, y la existencia de facilidades para su fabricación y/o almacenamiento’”, manifestaron desde el partido a través de un comunicado.