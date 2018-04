Más fondos para la Provincia por el Pacto Fiscal

El Gobierno nacional reglamentó la emisión de un bono a diez años para compensar a las provincias que adhirieron al Pacto Fiscal. Corrientes recibiría en ese período entre $3.999 y $4.479 millones como compensación, más otros ítems de actualización.

El Gobierno de Mauricio Macri oficializó la ingeniería de emisión de los Bonos de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal, por $89.747 millones, destinada a compensar a las provincias por haber sellado en noviembre el Pacto Fiscal.

La medida del bono le significará a los gobiernos provinciales repartirse el cobro de servicios de la deuda este año de $5.000 millones ($2.512 millones de capital y $2.488 millones de intereses), y de $12.000 millones a partir del año que viene y hasta 2028.

Se trata de bonos con un plazo de 10 años y medio que “serán distribuidos entre las jurisdicciones que aprueben el Consenso Fiscal, en función de los coeficientes resultantes del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos”.

Según lo remarcado por la consultora Economía & Regiones, los $5 mil millones equivalen al 0,2% de los ingresos anuales, y al 3,4% de la deuda con Nación.

En el caso de Corrientes, recibiría entre $3.999 y $4.479 millones como compensación durante el período 2018-2028, suma que podría crecer por algunos ítems de actualización.

En la región, Chaco recibiría entre 5.367 y 6.010 millones de pesos, Formosa entre 3.916 y 4.386 millones de pesos y Misiones se vería compensada con valores entre 3.554 y 3.980 millones de pesos.

El Pacto

Los gobernadores firmantes debieron renunciar a sus propios juicios ante la Corte, uno de los disparadores de esta compensación, que en primer lugar será aplicada a cancelar, según la idea original, deudas de las Provincias con Nación.

Quedan excluidas del lote que recibirá el bono las provincias de Buenos Aires (beneficiada por el fin del techo al Fondo del Conurbano), de San Luis (no firmó el Pacto) y de La Pampa, que lo rubricó, pero hasta ahora no fue avalado por la Legislatura. En tanto, Santa Fe percibirá los bonos hasta tanto acuerde un plan de pagos con la Casa Rosada por una sentencia favorable en la Corte, y luego deberá devolverlos para ser distribuidos entre el resto de las provincias.

Respecto de la amortización, el capital se cancelará en 125 cuotas mensuales consecutivas a partir de agosto de 2018 (una característica hecha a medida de las urgencias de muchas provincias), y devengará intereses a una tasa nominal anual de 6,727%, pagaderos también mensualmente junto con la amortización. La resolución también determina que “los bonos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales”. Y contempla un período de gracia para capital e intereses a pagar, hasta el 31 de julio.