Persiste la incertidumbre por la puesta en funcionamiento del refugio para mujeres

Pese a que oficialmente se anunció que el refugio para mujeres “Eli Verón” está funcionando normalmente desde el 8 de marzo, entre las organizaciones sociales y feministas que trabajaron en pos de su creación aún existen dudas sobre su real puesta en marcha. Rita Verón, hermana de Eli, visitó el sábado pasado el lugar, y según detalló, el espacio “estaba muy abandonado”. “Estaban cortando el pasto porque estaba muy alto”, graficó.

Otra persona que se acercó hasta el refugio para constatar su funcionamiento, confirmó que había guardias en la puerta y movimiento adentro del inmueble. “Los guardias que nos preguntaron qué queríamos, nos dijeron que estaba funcionando el refugio”, señaló.

Asimismo, Verón comentó también que una mujer llamó ayer al número de teléfono fijo del albergue, el cual es 3794 826495, pero le recomendaron que vaya hoy al Centro de Monitoreo y Contención de Víctimas que se ubica en Bolivar 1165. “Llamé al (teléfono) fijo y me dijeron que me acerque con la constancia de la denuncia al Centro de Monitoreo, y que lleve todos los papeles que tenga. Me dijeron que no hay nadie que me ayude ahora, que me vaya mañana (por hoy)”, señaló esta mujer.

Justamente el protocolo de actuación ante los casos que llegan al refugio es una de las deudas pendientes, ya que nunca fue aprobado el borrador que había sido confeccionado por las organizaciones feministas. En cambio, las autoridades decidieron rehacerlo, pero aún no se comunicaron novedades al respecto.

“El mismo día que se firmó el convenio (con el que la Municipalidad traspasaba la gestión del refugio a la Provincia) se dijo que ya estaría en funcionamiento, pero hablé con varios funcionarios después de la rúbrica, y me dijeron que faltaban algunos detalles para comenzar el trabajo”, sostuvo Verón, y agregó que luego “pasaron dos semanas, vuelvo a comunicarme con otros funcionarios y me dijeron que para fin de mes recién”.

“Queremos saber si el lugar funciona, porque es algo que nos costó mucho conseguir a las mujeres y organizaciones, corresponde que lo sigamos de cerca, y que las autoridades nos informen al respecto”, finalizó.