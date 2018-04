Un fin de semana a pedir de Boca

Sin jugar, porque quedó libre, los resultados registrados durante el fin de semana, por la fecha 23 del campeonato de la Primera B Nacional, fueron a pedir de Boca Unidos. El marcador final de los siete partidos donde jugaba algún rival directo contribuyó a la esperanza del equipo correntino de salvar la categoría.

Precisamente, una de las ventajas que tenían los rivales del conjunto aurirrojo era que ya habían quedado libres, por lo que en las dos últimas fechas la mayoría de los que acumulan tres temporadas dividirán igual que Boca Unidos.

El único de los equipos que pugna junto con Boca Unidos de evitar el descenso y sumó fue All Boys, que el sábado en su cancha igualó 0 a 0 con Gimnasia de Jujuy. De esta manera, el Albo, que aventajaba a Boca Unidos por unas milésimas, quedó emparejado ahora con el conjunto dirigido por Carlos Mayor en los promedios (puntos y partidos jugados).

También el sábado, Ferro Carril Oeste le ganó a Estudiantes de San Luis por 1 a 0 y lo dejó al borde del descenso. El equipo puntano se encuentra cinco puntos por debajo de Boca Unidos, cuando restan seis en juego.

Ya en la jornada dominguera, Flandria levantó en Jáuregui un 0-2 y 2-3, para terminar igualando en tres goles frente a San Martín de Tucumán. No obstante, el gusto que le quedó al Canario sabe a poco, porque estaba obligado a ganar, y su permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino pende de un hilo.

En Puerto Madryn se registró otro resultado positivo para Boca Unidos. Guillermo Brown le ganó 2 a 0 a Nueva Chicago, que no levanta cabeza. El Torito de Mataderos se encuentra fuera de la zona roja del descenso, pero divide por dos temporadas, y está obligado a sumar al menos tres puntos de los seis que tiene por delante para no tener problemas.

La hazaña de la jornada fue protagonizada por Instituto, y también favoreció a las aspiraciones de Boca Unidos. La Gloria dio vuelta un 0-2 en Gualeguaychú, para ganarle 4-2 a Juventud Unida en los últimos trece minutos del partido. Los entrerrianos, a los que les queda un solo partido (tiene que quedar libre la próxima fecha), están cuatro puntos arriba de Boca Unidos.

En Santiago del Estero, Atlético Mitre cayó 1 a 0 frente a Villa Dálmine, resultado que lo catapultó a zona de descenso, aunque en igualdad de promedios que Quilmes. Si hoy terminara el torneo, deberían jugar un partido desempate entre ambos.

Finalmente, y en el resultado más importante de todos, porque divide igual que Boca Unidos, Independiente Rivadavia perdió en Mendoza 1 a 0 ante Deportivo Riestra. Con esto, la Lepra, que continúa afuera de la zona del descenso, quedó sólo dos puntos por arriba del equipo correntino.

En definitiva, los resultados del fin de semana fueron a gusto y paladar de Boca Unidos, que ahora deberá hacer su aporte en las dos fechas que restan.