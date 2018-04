Se consolida la Red de Graduados de la UNNE

Representantes de la Red de Graduados de la UNNE se reunieron –el pasado viernes 13 de abril- en Rectorado en una mesa presidida por el titular del área de Graduados de la UNNE, abogado Mario Payes y el subsecretario del Asuntos Sociales de la UNNE, abogado Gonzalo Saravia, ambos acompañados por el Presidente de la FEPUC - Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Corrientes – médico veterinario Edgardo Giorda. La mesa se completó con los representantes de la red de graduados de la UNNE pertenecientes a las Facultades de Medicina, Odontología, Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Ciencias Económicas, Veterinarias, Agrarias, Arquitectura, Derecho y el Instituto de Ciencias Criminalísticas.

Deportes, Idiomas y Coaching Ontológico

“Por idea y proyección de la Rectora de la UNNE, profesora Delfina Veiravé, nos reunimos para informar sobre las actividades delineadas para el conjunto de Graduados de nuestra Universidad” manifestó el titular del área Graduados de la UNNE, Mario Payes, quién explicó además que tanto el Torneo Deportivo (de Vóley Femenino y Fútbol Masculino) como el Dictado de Idioma Inglés con descuentos especiales fueron pensados para integrar a los Graduados de la UNNE en acciones de vinculación institucional que sirvan a este claustro.

“También vamos a lanzar Talleres de Inserción Laboral dirigido a graduados y estudiantes avanzados de nuestra Universidad, porque entendemos que los recientes profesionales transcurren por un periodo de vulnerabilidad en el que les toca enfrentar problemas muy sencillos vinculados con el mundo del trabajo y que, por no contar con conocimientos básicos, no saben cómo manejarse, por ejemplo: a la hora de elaborar un currículum vitae o en el momento de afrontar una entrevista laboral” explicó el referente.

A su turno, el subsecretario de Asuntos Sociales de la UNNE, Gonzalo Saravia expresó “el desafío planteado por la Rectora Veiravé es lograr un trabajo transversal entre las áreas que sirvan al crecimiento del claustro de Graduados, trabajando con la nuestra en particular con la idea de delinear una política deportiva para Graduados en nuestra Universidad para que, dentro de la UNNE, se maneje una agenda deportiva exclusiva” manifestó.

En éste marco se informó además que también se dictará en éste 2018 Talleres de Coaching Ontológico a cargo del reconocido comunicador y coaching ontológico Marcelo Urrelli para brindar formación motivacional y orientadora a los Graduados UNNE.

Estas actividades se lanzarán en breve como parte de una acción asociada del Área de Graduados, la Secretaría General de Extensión Universitaria y la subsecretaría de Asuntos Sociales de la UNNE.

Durante la reunión formal, se proyectó además un video ilustrativo institucional de las acciones del área Graduados de la UNNE donde se aprecia el trabajo realizado y la proyección a largo plazo.

Finalmente el responsable del área Graduados de la UNNE manifestó su compromiso por hacer efectivos los proyectos y solucionar los problemas más frecuentes de los egresados de la UNNE con trabajo en equipo y compromiso entre todas las áreas de la Universidad vinculadas a los Graduados. Para ello planteó una serie de ideas en carpeta que se vienen estudiando para una futura implementación, como ser: Bolsa de Empleo, Portal de Graduados, Créditos y Servicio Social de Salud, entre otros.

“Venimos bien encaminados y trabajando asociadamente, sabiendo que estamos en pleno proceso de consolidación y adaptación y con las ganas de continuar mejorando para fortalecer de la mejor manera ésta área”, destacó Mario Payes.

Contactos

Las vías de comunicación para acercarse al área Graduados de la UNNE: sede central ubicada en la ciudad de Corrientes, calle Buenos Aires 1570- Teléfono fijo 379- 4427052 de 7 a 13 hs.; en Facebook @ÁreadeGraduadosUNNE o en las distintas áreas de Graduados de las Unidades Académicas de la Universidad.