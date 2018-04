¿Crisis u oportunidad?

Por Mónica Gutiérrez

Nota publicada en infobae.com

No se hagan ilusiones, no se están reproduciendo. Litigan dentro de la misma bolsa, pero no están procreando. No hay cópula posible. No comparten química ni ADN alguno. Las diferencias son irreconciliables. No hay conveniencia que valga.

El gesto que aplicó el interventor menos pensado no puede ser más simbólico y contundente: mandó a cambiar la cerradura. Fue lo primero que hizo. Como pasa en las familias desavenidas, el que salió no vuelve a entrar, salvo que la Justicia revierta su decisión y les devuelva el sello de la discordia.

El fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que dispone la intervención del Justicialismo, sirvió y cubrió con una pátina de pretendida legalidad la expulsión del kirchnerismo de una ya ficticia cohabitación bajo el cascoteado techo del PJ.

Algunos ven en la sorprendente novedad la mano negra del Gobierno, una idea loca del durambarbismo para entretenernos a todos con las peores selfies de un tren fantasma. No pasó. Se cantó la marcha, pero se evitó el atrincheramiento.

Nominado, José Luis Gioja dejó la casa en un acalorado martes de abril. No resistió, recogió sus juguetes y partió. Evitó el peor de los escenarios, que le tiren las cosas por la ventana frente a los móviles de la televisión. Mucho ruido y pocas nueces. Se fue con lo puesto.

Hay quienes suponen que la crisis ofrece una oportunidad. Argumentan que si el oficialismo está por detrás de la mano de la veterana magistrada, el tiro puede salirle por la culata. Son los que impulsan forzar una suerte de matrimonio por conveniencia.

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey no ve venir convergencia alguna. “El peronismo pierde si va unido en el 2019”, asegura. El hombre que dice haberse preparado durante toda la vida para ser Presidente no confirma ni desmiente su postulación con el argumento de que “primero hay que arreglar el auto y después pensar en el piloto”.

Miguel Angel Pichetto y los de su bancada se expresaron vía un escueto comunicado. Sostienen la inconveniencia de la judicialización de los procesos políticos y catalogan la intervención como un “recurso extremo y de última instancia”. No mucho más. Son por lejos el grupete que más resiste reconciliar con las huestes cristinistas. El agua y el aceite. Nada que hablar.

Julio Bárbaro, por su parte, está feliz. Opina que la decisión de la jueza termina de desalojar del PJ a los K. “El partido no era de ellos, el fallo le saca el último de los pedazos al kirchnerismo”, sostiene exultante. Con la llave en manos del gastronómico recupera la ilusión de que se abra una puerta.

Entre la ironía y la esperanza, propone reencontrarse en un debate de proyectos: “Los que tenemos ideas estamos leyendo poemas de amor en un prostíbulo”, argumenta, no sin antes destrozar a Florencio Randazzo, apenas días después de que el ex ministro mandara emisarios a Gualeguaychú en busca de consolidar un acercamiento.

Las declaraciones de Barrionuevo no dejan paso ni a un hilito de esperanza a estas gestiones de buena vibra. El hombre, que asegura que la jueza lo eligió porque es un verdadero peronista y que por sus venas fluye sangre de ese solo y exclusivo color político, bajó una larga lista de los que serán por él convocados, entre los que no revista ni un solo K.

Repreguntado, fue drástico: no piensa hablar con ninguno porque no son peronistas. “Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana, ellos sólo quieren usar al PJ de madriguera”. La hizo corta.

Sólo el tiempo y el curso de los acontecimientos dirán si esta movida conviene o no electoralmente al Gobierno. Es claro que un peronismo descompensado facilita las cosas para el macrismo y sus aliados. Es absolutamente irrefutable que Macri necesita llegar al 2019 con la principal fuerza de la oposición desmadrada y extraviada en el desconcierto. Tan indiscutible como que la llegada del siempre polémico y embarrado Barrionuevo complica los tiempos de cualquier armado. También es cierto que lo que hoy es sólo un sello el próximo año es la caja para financiar la campaña de quien logre aglutinar en la principal fuerza de oposición.

La intervención del partido a manos del hombre que plantó para la historia la inolvidable frase noventista de que había que “dejar de robar por lo menos dos años” no resulta buena para los que buscan hoy la unidad. A varios de los que contra viento y marea lograron juntarse en Gualeguaychú, incluyendo a Massa y a Randazzo, la imagen a pantalla partida de Gioja y Barrionuevo forcejeando por los bienes gananciales con la policía y un cerrajero de por medio les pega mal. Si bien admiten que el partido estaba lejos de funcionar, la figura de la inesperada intervención los deja en un lugar muy incómodo. En el medio del maremoto se refugian en la búsqueda de una salida política del atolladero en el que se encuentra la principal fuerza de oposición.

La detención de Eduardo Fellner suma zozobra y corta la grieta interna pejotista. Juan Manuel Urtubey y Gildo Insfrán firman junto con otros cuatro gobernadores peronistas una nota en la que hacen explícita la preocupación alegando que el ex gobernador siempre se mantuvo a derecho. Temen que, como ayer vinieron por él, mañana puedan venir por otros.