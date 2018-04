“Estoy orgulloso de este plantel”, destacó Centurión tras la eliminación

Curupay empató en su visita a Don Orione de Barranqueras y no le alcanzó para dar vuelta la serie semifinal del Torneo Federal C. El Maderero dirigido por Domingo Centurión se despidió tras el 2 a 2 como visitante, con un marcador global de 3 a 2 favorable a los chaqueños, y la bronca de haber quedado a las puertas de una final: “Duele mucho por el esfuerzo que hicieron los muchachos desde que empezamos a prepararnos para jugar este torneo”, se lamentó el DT del elenco del barrio Bañado Norte.

“Salimos con la frente en alto y cada uno regresará a su casa sabiendo que dimos todo”, agregó, casi de inmediato, y remarcó que “este club tiene un buen plantel, buena gente, vamos a seguir trabajando de cara al torneo de la Liga”.

A modo de repaso de la llave contra Don Orione, reconoció que “se jugaron dos partidos en los que por ahí perdimos buena parte de nuestras posibilidades de pasar a la final en el partido de ida. Pero ahora hay que pensar tranquilos y sacar conclusiones más en frío”.

En cancha de Huracán Corrientes el Maderero cayó 1 a 0 en un juego donde desperdició un penal, que le habría valido la igualdad global en las semifinales.

Pero Centurión se lamentó además por el mal comienzo en Barranqueras, donde remontaron un 0-2 desfavorable, aunque no le alcanzó con el envión final.

“Acá los primeros minutos también, que no terminábamos de acomodarnos, y ya teníamos dos goles adentro”, remarcó en una entrevista concedida a El Deportivo TV. Acerca del juego revancha, agregó que “reaccionamos un poco tarde y también tuvimos que apurar algunos cambios porque se lesionó de entrada Guille (Barreto), (Emiliano) Brunetti sintió su contractura, y tuvimos que quemar dos cambios que los teníamos pensados como recambios para ir a buscar el partido”.

“Pero ya está. Acá lo importante es que estoy orgulloso de este plantel y de la manera que se entregó siempre”, remarcó el “Mingo”, quien subrayó que “el ganador de esta llave es el que va ascender. Eran o ellos o nosotros, y le deseo la mejor de las suertes a Don Orione. Nosotros vamos a tratar de aprender de los errores que seguramente cometimos”, finalizó.

Don Orione animará la final de la Llave Ascenso Oeste en un mano a mano de chaqueños contra Falucho (General San Martín) en una definición que lo tendrá como local durante el juego de ida. La otra llave de la Región Litoral Norte, la Ascenso Este, tendrá como finalistas a Estudiantes (Resistencia) y Mitre (Posadas), que abrirá la serie en su cancha.