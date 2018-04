Bancarios inician un nuevo paro, esta vez de 48 horas

Comienza hoy un nuevo paro bancario convocado por la Asociación Bancaria Nacional, que insiste en el reclamo de un incremento salarial superior al techo del 15 por ciento. La medida de fuerza será de 48 horas y se hará sentir tanto en bancos públicos como privados.

El gremio sigue sin arribar a un acuerdo con las asociaciones de entidades bancarias, y por eso llamaron a una nueva medida de fuerza que se desarrollará hoy y mañana

Las firmas ofrecen un aumento del 7 por ciento, que actualmente abonan a los trabajadores, en tres cuotas, más un 4 por ciento en julio e igual porcentaje para octubre. “No quieren abonar la compensación que deben (enero), y reducen en un 50 por ciento la del Día del Bancario”, explicaron en varias oportunidades desde el gremio.

“Muy a pesar nuestro las medidas anunciadas se van a cumplir, hasta el día de hoy (por ayer) esperamos que nos avisen de alguna novedad, gente del ministerio o de las empresas bancarias y sólo nos enteramos que el jueves van a convocar a una reunión”, explicó Juan Lescano, secretario general de la Bancaria Corrientes.

Y en relación a las negociaciones, señaló que “el ofrecimiento sigue siendo un 15% que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Va a haber muchísimo personal adherido al paro”.

Cabe señalar que hace dos semanas el sector había realizado un paro de 24 horas y el mes pasado habían realizado uno de 48 horas. Corrientes adhirió a las iniciativas de la Bancaria Nacional. En la última ocasión prácticamente no hubo actividad en las entidades privadas y en el Banco Nación. En tanto, en el Banco de Corrientes hubo atención, ya que no se cerraron las puertas. No descartan profundizar las medidas en las próximas semanas.