Piccato preocupado y en alerta por las últimas derrotas de Regatas

El entrenador de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato, asumió su parte de responsabilidad tras la última caída como local frente a Hispano Americano por 92 a 74. “Me hago cargo de la derrota”, resumió después del juego ante el elenco patagónico.

Al cabo de una semana negativa, en la que también perdió contra La Unión en Formosa y el clásico frente a San Martín como visitante, el Fantasma quedó con un récord negativo de 16 victorias y 17 derrotas tras 33 presentaciones en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Al equipo correntino le aqueja el mal de ausencias, dado que aún no pudo recuperar en su rotación al base titular Santiago Vidal, ni a su jugador franquicia Paolo Quinteros, y para colmo el domingo sufrió la baja de última hora del ala pivote correntino Fabián Ramírez Barrios, con un malestar en el peroneo izquierdo. Sí recuperó durante el juego contra Hispano al base juvenil Marco Giordano, tras dos meses fuera del equipo, lo mismo que Juan Pablo Arengo quien ya había jugado en el Fortín Rojinegro.

El rendimiento contra el conjunto patagónico fue preocupante, en un Regatas al que le faltó poder de gol y se mostró muy frágil en su costado defensivo. “Me hago cargo y responsable de la derrota. Hispano estuvo mejor, ganó el partido”, sintetizó Piccato, quien luego anticipó que “ahora vamos a intentar reagruparnos, y seguir adelante”.

“Tenemos que hacer un diagnóstico, una reflexión y una propuesta de cambio, pero todo de puertas para adentro. No me parece el ámbito para esgrimirlas. Las causas por lo que se manifiestan determinados rendimientos están claras, y no estoy desviando la atención”, expresó en zona mixta post partido.

“Cuando un equipo pierde, el entrenador no tiene un lugar donde esconderse. Yo soy el máximo responsable, pero yo también tengo el deber de llegar a un diagnóstico claro. Ahora con el tiempo disponible tenemos que hacer lo mejor, difícil, pero lo mejor”, añadió Piccato.

Durante el resto del mes de abril, Regatas deberá afrontar una durísima gira en la que enfrentará como visitante a San Lorenzo (viernes 20), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (domingo 22), y Obras Basket (martes 24), para luego retornar a Corrientes y después trasladarse hacia Salta donde se presentará el domingo 29. Durante esos cuatro compromisos y el posterior clásico -como local el 2 de mayo frente a San Martín- el Fantasma definirá su ubicación de cara a los playoffs.

“Por el momento hay 48 horas para recuperar, y después recién veremos quienes están, cual es el cuadro de situación, y en función de eso haremos lo que siempre hicimos, salir y dar lo mejor. Porque acá ante Hispano, y pese a lo abultado del marcador, no vi a ningún pibe que no quiera, pero otra cosa muy distinta es poder”, finalizó el DT.