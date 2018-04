Supermercadista advierte que habrá una crisis en el sector

El supermercadista Roberto Zorzón advirtió que por la caída de las ventas, el sector podría entrar en crisis y no descarta que se repliquen en la región los procedimientos de crisis que inició una conocida multinacional, la cual dejó tambaleando más de 2 mil puestos de trabajo.

“Es importante la caída de las ventas, estamos en crisis; va a llevar tiempo su resolución”, dijo el empresario chaqueño a Radio Dos.

“En el comercio y en el supermercadismo más todavía; hay un bajón de ventas porque hay menos consumo”, agregó, quien no descartó que en la región puedan repetirse situaciones como las de una firma multinacional de origen francés, la cual acudió a un procedimiento de crisis.

No obstante, solicitó una igualdad impositiva y laboral para las empresas, ya que consideran están en desventaja con otras firmas del rubro que no abonarían salarios acordes, ni cargas patronales.

“Es una decisión que va a tener que tomar el Estado, hay empresas que advirtieron que se van a ir del país, y los sectores nuestros minoristas está en pérdidas, la mayoría”, explicó respecto de la necesidad de un timonazo.

A nivel nacional, desde 2016, unas 138 empresas de distintos rubros presentaron procedimientos preventivos de crisis (PPC). Este instrumento fue establecido a principios de los 90 con la Ley Nacional N° 24.013, prevé los mecanismos a seguir por las firmas antes de efectuar despidos masivos y en teoría apunta a evitarlos a través de una mesa de diálogo tripartita con el Ejecutivo y los gremios y eventuales subsidios estatales.

El salto en 2016 (55 casos) y 2017 (83 casos) respondería a golpes en la industria nacional a partir de la apertura de importaciones y un cambio de esquema de crecimiento, pasando del consumo a la inversión, como se pudo ver con los datos del último trimestre del año pasado, expresa un informe de Infobae.

Según publicó el Indec, la inversión lideró el crecimiento el año pasado (11,3 por ciento), con el consumo en un segundo plano (3,3 por ciento).

Metalúrgicas, textiles y automotrices lideran los pedidos, según información del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Corrientes se solicitó la aplicación de este mecanismo para el sector textil, en ocasiones anteriores. No obstante, desde la crisis de 2008 no se observaba pedidos de grandes empresas.