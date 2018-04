Valdés firmó convenio de transferencia tecnológica con Rodríguez Larreta

El gobernador Gustavo Valdés y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta suscribieron un convenio de colaboración mutua en distintos ámbitos, y en particular, para la transferencia de tecnología para la gestión. No desestiman avanzar con capacitaciones en los Municipios para la incorporación progresiva de esta modalidad de trabajo.

El mandatario provincial viajó en la siesta de ayer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reunió con su par porteño. Anteriormente, mantuvo un encuentro con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador (ver nota al pie).

En Buenos Aires, el jefe del Ejecutivo Provincial acordó un trabajo conjunto para implementar políticas públicas y acciones en materia de intercambio en distintos ámbitos. A raíz de este convenio, la Filarmónica de Buenos Aires se presentará gratis en el Cocomarola el próximo 5 de mayo, y se avanzará en la construcción de la “Casa del Iberá” en el futuro Ecoparque porteño. También se pondrá en marcha en Corrientes el “Tablero de Control”, una herramienta tecnológica para la gestión pública.

La rúbrica, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Uspallata 3160, se basa en la necesidad de ambos gobiernos de diseñar e “implementar políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, social, deportivo, turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias, así como el contínuo fortalecimiento de los vínculos existentes”, según expresa los considerandos.

Como objetivo, se establece “crear lazos recíprocos de colaboración a través de la difusión y promoción” de los aspectos señalados, como así también en “sistemas de gestión, gobierno abierto, compromisos de gobierno y cualesquiera otros de interés para ambas jurisdicciones”. A partir de este convenio surgirán “muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y cursos de capacitación”. Por ello es que, en la oportunidad, Rodríguez Larreta anunció, junto con Valdés, la presentación de un espectáculo del Teatro Colón en Corrientes para el 5 de mayo, como así también la construcción de la “Casa de Iberá”, un espacio donde se explorará la diversidad de esta flora y fauna de la provincia en el futuro Ecoparque porteño.

Uno de los puntos del acuerdo consiste en la transferencia de tecnología para la aplicación de un tablero de control que mejorará el sistema de gestión y planificación de la provincia, según informaron desde el Gobierno Provincial. Valdés elogió la forma de administrar la Ciudad de Buenos Aires, al expresar que “con mucho optimismo, en cuanto al tablero de control que veníamos trabajando los respectivos equipos, hoy estamos formalizando este convenio que permite la transferencia de tecnología, ya que la ciudad de Buenos Aires es la que mejor ha desarrollado esta metodología de trabajo”.

“Esto va a facilitar el trabajo de cada área”, manifestó ayer el ministro secretario general de la Gobernación Juan Carlos Alvarez. Vale recordar que la tecnología había sido presentada en la primera reunión de gabinete de Valdés, meses atrás.

El funcionario participa de las actividades oficiales en Buenos Aires, junto con Valdés, el ministro de Coordinación y Planificación Horacio Ortega y el Subsecretario de Políticas para el Desarrollo Regional, César Bentos. Alvarez, por su parte, no descarta avanzar con una modalidad similar con los municipios y destacó el caso de Capital que ya implementa este sistema de gestión.

“La idea es ir capacitando e ir incorporando a los Municipios a esta tecnología”, expresó el funcionario a radio Dos. Indicó que se darán estudios y se llevarán adelante conversaciones. Estos se trazarán a través del Ministerio de Coordinación de la Provincia.

El ministro del área, Horacio Ortega confirmó que se realizarán capacitaciones con apoyo técnico de la Ciudad de Buenos Aires. Consideró que esta forma de gestión permitirá identificar proyectos prioritarios para su desarrollo.

En cuanto a la conectividad, el ministro de Coordinación dijo a la FM local que en la anterior reunión de gabinete “se dio el pantallazo general de la provincia, en lo que tiene que ver con conectividad”, y ayer el Gobernador dio instrucciones para avanzar en establecer estructuras.

Por el momento, analizan la posibilidad de crear un esquema de sociedad del Estado para que esté a cargo de la distribución y del plan de estrategia de fibra óptica.

“Vamos a seguir trabajando en la licitación para el cableado y la puesta en función con la fibra metropolitana, fundamental para coordinar conectividad. Esto involucra aspectos como seguridad y salud”, indicó Ortega.

Valdés, a su vez, destacó que Rodríguez Larreta “encabeza una de las administraciones que cuenta con un mejor sistema de control de su obra pública; de su gestión, de su presupuesto, por eso nosotros queremos transferir eso y por supuesto tenemos también otros tipos de transferencia, como la cultura, de manera que el Teatro Vera pueda trabajar conjuntamente con el Teatro Colón y ya estamos con los primeros pasos”.

A su vez, el Jefe del Gobierno porteño indicò que buscarán “promover el turismo mutuo”.