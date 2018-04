Vías Navegables: afirman que la obra no afectaría las prácticas

A la espera del inicio de las obras de edificación de la Escuela Técnica “Construcciones Portuarias y Vías Navegables”, desde la institución indicaron que los trabajos no deberían afectar el dictado de las clases prácticas que se realiza en el taller, ya que se encuentra en otro sector del predio costero. Al mismo tiempo, informaron que volvieron a contar con la hora diaria de actividad que habían perdido en este lugar, por un inconveniente de los trabajadores de la Dirección de Vías Navegables.

La aprobación de la ordenanza para modificar el Código de Planeamiento Urbano generó tranquilidad en la comunidad educativa de la Escuela Vías Navegables, ya que con esto se desbloqueó el inicio de la reedificación del establecimiento. Todavía no hay fechas exactas del comienzo, sólo estimaciones extraoficiales que suponen una demora de dos semanas aproximadamente, pero el clima es optimista.

En este contexto, desde la institución manifestaron a El Litoral que, más allá de no haber información oficial, está la garantía de que las obras no interrumpirán el dictado de las clases prácticas que se da en el taller, ubicado en el predio costero. “Todavía no contamos con información oficial que indique una fecha del comienzo de los trabajos, pero una vez iniciados, no afectarían a las clases prácticas porque el taller está en un sector aparte del edificio, a un costado del museo de Vías Navegables”, explicó el rector del colegio, Otto Zelaya.

Asimismo, el directivo agregó que ya recuperaron la hora semanal perdida de actividades que se realizaban en el taller, y que se habían restringido a raíz de un inconveniente en la Dirección de Vías Navegables. “Volvió todo a la normalidad”, expresó.

Por otro lado, Zelaya comentó que por el momento se encuentran “bien” en el Colegio N° 808, establecimiento al que fueron trasladados a mediados del año pasado, para que puedan hacerse las obras aún esperadas. Sin embargo, agregó que hicieron un pedido al Ministerio de Educación para “colocar unas aberturas” en la planta alta de este establecimiento, ya que “tenemos un problema de ventilación que queremos solucionar”.