"Mi hija me decía que me quede tranquila, que papá se fue al cielo", contó la viuda de Leandro Alcaraz

La viuda de Leandro Alcaraz, el chofer de colectivos asesinado el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, dijo hoy que no confía en la Justicia y que tiene "miedo" de que el detenido menor de edad "salga". Además, contó que es su pequeña hija de 3 años la que intenta darle fuerzas.

"La verdad que no, porque veo gente que entra y sale como si nada, y uno es menor y tengo miedo que de que salga. Es lo que más me preocupa", dijo esta tarde a la prensa Jésica, la esposa de la víctima, al ser consultada sobre si le tranquiliza o alivia que por el crimen ya haya dos sospechosos presos.

" Tengo miedo por la vida de cualquiera. Yo quiero que lo que le pasó a mi hija no le pase a nadie", dijo la mujer. Según Jésica, el domingo pasado, Leandro "se fue a trabajar como siempre", aunque con algo de "fiaca" porque había jugado al fútbol, deporte en el que era hincha fanático de River Plate.



La viuda del chofer negó que aquel día haya sido el cumpleaños de su única hija, por lo que su marido no había cambiado de día franco para no perderse el festejo. Además, también desmintió que estuviese embarazada.

Respecto de cómo se enteró del crimen, i ndicó que ella se encontraba sola junto a su hija en su casa y recibió la primera información parcial de una amiga que es pareja de otro chofer. A su vez, Jésica dijo que ella quería regresar con su esposo a Corrientes, donde residen los padres y un hermano menor de él, porque allí iban a tener "más libertad".

"Se llevaba un teléfono viejo por si le robaban. Pero no le quisieron robar", contó la mujer entre lágrimas y acompañada por su cuñada, Jaqueline, su suegra y otros familiares.

"Hace un año compramos nuestro terreno y estábamos haciendo nuestra casa", recordó Jésica, quien detalló que su esposo había trabajado de remisero y que era chofer de la Línea 620 desde 2016.

" Estábamos orgullosos y contentos de poder hacer las cosas nosotros", remarcó, y luego relató que se conocieron hace 11 años, en la escuela, donde ella practicaba handball y él básquet.

En diálogo con la prensa, además contó cómo fueron esas primeras horas tras conocer la noticia. "Mi hija trataba de hacerme reír y me decía que me quede tranquila que papá se fue al cielo en el colectivo volando. 'Capaz nos está viendo mamá, yo te muestro su foto para que no estés triste'", dijo la viuda.

Para cerrar, dijo: "Le pido a los jueces que hagan Justicia. Nunca confié en la Justicia. Hace unos meses mataron a un primo para robarle la moto. Acá en La Matanza".

La Nación