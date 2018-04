Boca Unidos comienza a hacer fútbol para definir el equipo

En las prácticas de fútbol que se realizarán hoy y mañana se definirá el equipo que presentará Boca Unidos para visitar el domingo a Quilmes en un partido vital para las aspiraciones del aurirrojo de permanecer en la Primera B Nacional.

“Nosotros mañana y el jueves a la tarde vamos a hacer fútbol, y vamos a tratar de definir el equipo, como lo hacemos siempre, y además para que los jugadores no tengan dudas, considerando que es un partido tan importante”, contó el técnico Carlos Mayor en declaraciones realizadas al programa “El Deportivo” de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

Los resultados del fin de semana, donde Boca Unidos tuvo fecha libre fueron favorables al equipo correntino. Sin embargo, el lunes a la noche Quilmes le ganó de visitante por 2 a 0 a Atlético Rafaela.

“Los resultados del fin de semana no estuvieron mal. En cuanto a Quilmes, la verdad que a nosotros no nos cambia, ya que si perdía igual teníamos que ir a ganar. Ahora depende de nosotros”, indicó el DT.

La visión de Mayor es en realidad sesgada, ya que si bien a Boca Unidos sólo le sirve ganar, el triunfo de Quilmes, que le aseguró la permanencia en la categoría y condenó a Estudiantes de San Luis a jugar el Federal A, dejó al conjunto correntino sin uno de los rivales directos a superar en los promedios, ya que no le podrá dar más alcance.

Sin anticipar la formación que tiene en mente, el técnico aurirrojo dio algunas pistas acerca del posible once que “se jugará la vida” en el estadio Centenario. Sobre las ausencias por suspensión de Pablo Vegetti y Leonardo Baroni, Mayor indicó: “Se nos cayeron dos jugadores importantes, pero vuelve Gonzalo Ríos y Charles”.

En la fundamentación, el DT indicó que con Charles como lateral izquierdo la defensa no sufrirá sustanciales modificaciones, mientras que Ríos puede ser una opción para el ataque. “En Temperley lo he utilizado ahí como media punta, o delantero por todo el frente de ataque, es una función que conoce, le gusta y que conmigo jugaba”, indicó.

Restaría saber si el técnico se quedará en la mitad de cancha con el juvenil Martín Ojeda, que no desentonó ante Morón y Rafaela, o bien se inclina por la experiencia de Diego Sánchez Paredes, que frente a la Crema ingresó en el segundo tiempo y le dio la asistencia a Maldonado para liquidar el pleito.

Mañana, al caer la tarde, se sabrá por quienes se inclina Mayor para jugar el partido más importante de Boca Unidos en la Primera B Nacional, ya que está en juego su permanencia.