Caso de bebé con meningitis: advierten que “no es elección de los padres no vacunarlos”

Esta semana se conoció el caso de un bebé de cuatro meses que ingresó al hospital público de El Bolsón, Río Negro, con un cuadro de meningitis bacteriana por no haber sido vacunado. Ante esto, la jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda, habló de la obligación que tienen los padres de cumplir con el calendario de vacunación y de los médicos de denunciar si algún niño tiene una enfermedad por no haber sido inmunizado.

“Esto sucedió en la provincia de Río Negro, se trata de un bebé de cuatro meses que no tenía ninguna vacuna. El caso se está investigando y los profesionales adelantaron que posiblemente tenga secuelas. El Ministerio de Salud hizo las denuncias correspondientes a los padres por no haber puesto las vacunas. Luego se conoció que pertenecían a una comunidad donde ningún niño fue inmunizado. También hay menores indocumentados y bebés fallecidos por parto domiciliario”, comentó la doctora Gajo Gane.

En este sentido, aseguró: “Esto es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no se cumple el calendario. No es una elección de los padres vacunarlos y el parto domiciliario sin atención médica es un ejercicio ilegal de la medicina. Hay muertes de niños que se pudieron haber evitado”.

“No tengo conocimientos si en Corrientes existen estos movimientos, sí atendí un caso similar de una mamá que no vacunó a su hijo y tuvo meningitis. Probablemente puede haber casos, pero no por ignorancia o por estar alejados de la ciudad ya que desde Salud Pública se acerca la atención primaria. Los casos que puede haber es porque los padres deciden no hacer la aplicación de las dosis necesarias”, indicó.

A la vez, frente a estas situaciones advirtió que “los médicos tienen la obligación de denunciar”. “Tampoco es adecuado postergar la vacunación, hay que hacerla en tiempo y forma, seguir el calendario obligatorio”, sostuvo la jefa del área.

En este sentido, recordó la importancia de la antigripal. “Esta vacuna está ahora disponible y el grupo de riesgo debe colocarse en este momento, no postergar la aplicación”, explicó.

La doctora también aconsejó que “cuando lean algún comunicado referido a la medicina o a estos movimientos antivacunas, le pido a la sociedad que busque la fuente, hay mucha información circulando que no es certera y además es anónima”.