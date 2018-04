El gobierno provincial lanza los “Juegos Correntinos 2018”

Hockey. La disciplina abarcará competencias en las categorías del sub 14 al sub 17.

En un acto que tendrá lugar hoy a las 10 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, se realizará el lanzamiento de los “Juegos Correntinos 2018”, clasificatorio a los Nacionales Evita.

Los Juegos abarcarán a las 72 comunas de la provincia, llegando a una participación estimada de 80.000 personas. El programa es organizado y dirigido por la Secretaría de Deportes, en coordinación con el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física.

Las competencias están destinadas a niños, jóvenes, adultos, de ambos sexos. También incluyen los deportes adaptados a personas con discapacidad.

Seis zonas, cinco etapas

La competencia provincial se dividirá en 6 zonas geográficas deportivas. Con el propósito de lograr eficiencia en su implementación, se designará a un coordinador por zona, a cargo del desarrollo operativo y la fiscalización de los Juegos en sus diferentes instancias.

Los “Juegos Correntinos 2018” se llevarán a cabo en 5 etapas deportivas: Local, Subzonal, Zonal, Provincial y Nacional, teniendo en cuenta un calendario deportivo de abril a noviembre del año en curso.

La instancia nacional para juveniles convencionales se desarrollará en Mar del Plata del 22 al 27 de octubre. La instancia de Adultos Mayores tendrá como epicentro la ciudad de Bariloche, Río Negro, del 9 al 13 de noviembre. Y la etapa para Atletas en Deportes Adaptados que se realizará en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, será del 21 al 26 de noviembre.

En cuanto a conformación de las categorías, para este año se reprogramó de la siguiente forma: Juveniles: Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17. Adultos mayores: más de de 60 años. Atletas Adaptados: Sub 14, Sub 16 y Sub 18, según la modalidad y grados de discapacidad.

Deportes 2018

Juveniles: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación Artística, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol, Voleibol de Playa.

Adultos Mayores: Ajedrez, Newcom, Orientación, Paddle, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa.

Deportes Adaptados: Atletismo, Básquet 3 vs 3, Boccia, Fútbol PC, Goallball, Natación y Tenis de Mesa.