Jugadores de Mandiyú reclaman salarios adeudados del Federal

A través de un comunicado que hicieron llegar a esta redacción, el plantel de jugadores del Club Deportivo Mandiyú que participó del Torneo Federal A 2017/18, informó la difícil situación que vienen atravesando hace varios meses, dada la prolongada falta de pago de los salarios, lo cual se produjo durante el certamen, y según manifiestan, se mantiene a la fecha.

“Pese a la apremiante situación económica en los últimos meses del campeonato, el grupo de jugadores antepuso siempre el equipo y sus necesidades, superando todas y cada una de las adversidades que se presentaban tales como la falta de elementos para entrenamiento, de ropa para viajar, de kinesiólogo, etc.

Continuamente se ha prometido -desde la dirigencia- el pago de los salarios adeudados como la solución a los inconvenientes, sin hasta el momento obtener respuestas concretas a los pedidos.

Hoy, una vez culminada la participación en el Torneo Federal A, los dirigentes parecen haber olvidado sus obligaciones. Nadie parece recordar sus compromisos, nadie parece recordar que existen deudas contraídas, sólo sus apetencias personales.

Los jugadores del plantel están pasando una situación económica angustiante, no tienen para comer, para mantener a sus familias, para pagar los gastos básicos del hogar; ya no cuentan con luz, agua ni otros servicios por falta de pago.

Los jugadores siempre intentaron por medio del diálogo y de la ayuda mutua solucionar cada uno de los obstáculos que se fueron presentando. Todo el pueblo correntino sabe lo que este plantel aportó deportivamente al club de los amores de todos, a pesar de las limitaciones y necesidades por la que venía atravesando.

Sirva el presente de llamado a la reflexión y compromiso a la dirigencia deportiva, a las autoridades provinciales y la afición deportiva para poder cerrar este ciclo de la mejor manera y poder pensar en prepararse para los desafíos que vendrán”, expresa el comunicado.