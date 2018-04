Leconte pide juego limpio y repudia rechazos de la Junta

“Mientras se desarrolla el proceso electoral que debiera concluir con las elecciones de todas sus autoridades el 13 de mayo próximo, las maniobras del sector pro kirchnerista asociado al doctor Eduardo Hardoy, lleva adelante un programa de fraude, cada vez más evidente, para evitar que participe la enorme mayoría de liberales que no le son adeptos”, expresaron desde Por Siempre Liberales a través de un comunicado.

“Primero fueron las suspensiones de destacados dirigentes del Partido Liberal que se oponían al fracasado proyecto pro kirchnerista de Anny Pereyra y Eduardo Hardoy y sus menguados seguidores. Luego la realización de convenciones sin quórum, oposición a la participación de los jóvenes en Las Paso, participación en listas del kircherismo sin ningún respaldo partidario, el rechazo de la lista ‘Por siempre liberales’ que encabeza Caito Leconte y la del Comité de la Capital y de más de 17 comités del interior, con pretextos formales corregibles según la propia ley. Al caso de la lista ‘Por siempre liberales’ de la provincia y a la de Capital que fueron notificados, la Justicia Federal dejó sin efecto los rechazos de la listas, intimando a la Junta Electoral partidaria a dar un plazo de 24 horas para corregirlos, como dice la ley. Realizadas las correcciones, ahora la Junta Electoral rechaza nuevamente las listas, invocando supuestas decisiones del Comité Ejecutivo del 24 de marzo de 2018, sesión que nunca fue convocada, nunca se realizó, y donde supuestamente, además, suspendieron a numerosos y calificados dirigentes que encabezan listas departamentales que no le son adictas”, manifestaron.

“Cabe aclarar, también, que los rechazos a las listas de los comités departamentales de interior (más de 15) hasta el martes 17 no les habían comunicado decisión alguna, de tal manera que en caso de decisiones judiciales que las respaldaran, el vencimiento de plazos del cronograma electoral (presentación de boletas, oficialización) harían inviable la participación en los comicios”, indicaron.

Por ello, el ex presidente del Partido Liberal y ex gobernador de la Provincia Ricardo Leconte, manifestó su repudio. Además exhortó a un juego limpio, “como ha sido siempre la norma en el Partido Liberal”.