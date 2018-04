Solicitan mejoras edilicias de la Escuela N° 758 que dicta clases en el patio

Docentes y tutores de la Escuela N° 758 “Lucia Casimira del Gobbo de Giudice” de Saladas, manifestaron la necesidad de contar con diversas mejoras edilicias ya que algunos cursos deben dar clases en el patio por falta de espacio.

“Desde que me hice cargo de la Dirección, presenté notas informando de esta situación, pero ya pasó un año y no tenemos ningún tipo de novedad”, dijo la directora, Gladis Merlo. “El problema se genera cuando los alumnos del primer ciclo ingresan en el turno tarde, y los que están en jornada extendida se quedan sin aulas; debemos dar clases al aire libre con todo los inconvenientes que tiene esto para el educando”, afirmó Merlo a Radio Urbana.

“La escuela no cuenta con cerco perimetral, nos robaron. Los animales de los campos vecinos ingresan y todo es un verdadero peligro, sin contar los días de intenso viento donde por los arboles añejos caen ramas enormes que pueden golpear fuertemente a uno de nuestros hijos”, dijo una tutora. Anticiparon que “un vecino nos proporcionó un camión para atravesarlo en la ruta, si no nos dan una respuesta”.