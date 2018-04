Suteco acudió a Diputados por denuncias en designaciones

Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), se reunieron con diputados del bloque del PJ. En la ocasión manifestaron lo que consideraron “graves irregularidades” en las designaciones de cargos en diferentes establecimientos educativos de la provincia.

Los reclamos son por asignación de horas cátedras y grados a personas que no están en los padrones, además de otorgar horas cátedras asignadas a personas sin título docente. En contrapartida, según afirman, hay nuevos titulares, quienes ganaron sus cargos por concurso, que no les permiten la toma de posesión por un examen de salud preocupacional. “Los docentes acudieron al organismo a preguntar cuál sería el problema de salud y no dan respuesta”, señalan.

Los legisladores presentes se comprometieron en acompañar los reclamos. La sesión pasada se presentó un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Educación informe y revisión respecto a las “irregularidades en los exámenes psicofísicos a docentes”. El proyecto fue girado a la Comisión de Educación.