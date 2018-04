Médico francés anticipa en poco tiempo más cirugías totalmente automatizadas

El profesor Hubschman, es un profesional formado en Francia, que desarrolló la primera parte de su carrera en Europa en la especialidad de cirugía oftalmológica y luego se incorporó a la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos.

Además de ser considerado una eminencia en cirugía oftalmológica, principalmente en retina y catarata, el profesional también integra equipos que avanzan en el desarrollo de plataformas para cirugías robóticas.

“La robótica abrió un campo nuevo en la medicina, y las operaciones con robótica se han expandido a nivel mundial en diversas áreas de la salud” señaló el profesional durante la conferencia sobre “Cirugía Robótica en Medicina” que brindó en el “Salón A” de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Su disertación se refirió a la “robótica” y a la “realidad aumentada en robótica”. Para ambos casos dio a conocer adelantos en los cuales se vienen trabajando y que ya representan el “perfeccionamiento” de esta técnica.

Sostuvo que la robótica es una herramienta que perfecciona la medicina y que a su vez se va perfeccionando a si misma pues constantemente se van ajustando los procedimientos.

Según el profesional, actualmente la robótica es colaboradora del cirujano pero se encamina en un futuro no muy lejano hacia procesos totalmente automatizados.

Robótica. Comentó que las cirugías con robóticas se iniciaron en cirugías prostáticas que se hacían de manera manual, pero que actualmente en los países desarrollados son numerosas las intervenciones que se realizan por las ventajas que representan.

El Dr. Hubschman explicó que, para los distintos tipos de cirugías, la robótica como colaboradora del cirujano, aporta el acceso óptimo al objetivo quirúrgico, mejora la precisión, la visualización, reduce el temblor, mejora la maniobrabilidad, entre otros beneficios. También amplía la escala de movimiento del profesional.

En el caso de la oftalmología, su campo de especialidad, explicó que muchas de las ventajas ya se experimentaban por el uso de equipos avanzados, por lo cual la robótica aporta mayor precisión y abre perspectivas para nuevas técnicas.

Explicó que el equipo que integra, apuesta al desarrollo de plataformas para lograr cirugías de cataratas totalmente automatizadas, así como la realización de cirugías virtuales remotas de retina.

Las limitaciones que tienen muchos equipos robóticos actualmente, es la falta de feed back, de retroalimentación respecto a saber qué está pasando en la cirugía, por lo cual, explicó, en oftalmología se está trabajando en el desarrollo de instrumentos que escaneen en tiempo real el ojo del paciente, lo que le daría más información al cirujano en el momento y también al robot que realiza muchas tareas de manera independiente del cirujano.

La robótica no reemplaza la experticia del cirujano sino que reduce los riesgos no manejables por el profesional, como el temblor, maniobrabilidad o acceso al objetivo quirúrgico.

No obstante, reiteró que el perfeccionamiento de las plataformas para cirugías robóticas son las etapas previas a las cirugías totalmente realizadas por robots.

REALIDAD AUMENTADA

Otro aspecto abordado por el Dr. Hubschman fue la realidad aumentada en robótica, que trabaja con videos en vivo y componentes virtuales que aportan información en tiempo real.

Para ejemplificar, comentó el caso de una cirugía láser de retinopatía diabética, en la que uno puede previamente ver los puntos a tratar. Con la realidad aumentada uno a las imágenes en vivo puede superponer esa información previa, ajustando la intervención.

“La visualización es clave en cualquier cirugía, y la realidad aumentada significa aportar más información a la visualización existente” señaló. La realidad aumentada también aporta información respecto a si se está haciendo algo mal en la cirugía, destacó.

Ya se está utilizando en distintos campos de la salud, no sólo en oftalmología, el procedimiento de realidad aumentada incluye información previa de la cirugía pero también requiere información durante la cirugía y hacia allí se encaminan los nuevos desarrollos.

En el caso de una cirugía oftalmológica, se está cambiando la anatomía del ojo y eso representa una modificación en la información, por lo cual también la realidad aumentada necesita saber en tiempo real lo que se está haciendo.

Para finalizar su conferencia, el Dr. Hubschman reiteró que las innovaciones en robótica aportan a una medicina más segura, y no sólo es la tecnificación de procedimientos actualmente manuales, por lo cual representa una desafío de la salud su incorporación progresiva, así como también se requieren más recursos humanos formados.