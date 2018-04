La revista Time incluyó a Macri entre las 100 personas más influyentes del mundo

El presidente Mauricio Macri fue considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo este año por la revista norteamericana Time, que en un perfil lo definió como un "híbrido político, pro-mercado pero sensible a las demandas sociales", y que logró el regreso de la Argentina "a los mercados crediticios mundiales".

Macri aparece dentro de la lista junto con otros 12 líderes mundiales incluidos en la revista Time 100 de 2018, con presidentes como el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el japonés Shinzo Abe, el chino Xi Jinping, el canadiense Justin Trudeau, entre otros.

La descripción del presidente fue escrita por Richard Haass, el presidente del Council on Foreign Relations, un think tank basado en Estados Unidos: "Para Macri, finalizar su primer mandato sería un logro, ya que ningún presidente electo no peronista -el partido dominante desde los años '40 en Argentina- ha logrado completar los cuatro años".

"Pero parecería que el presidente de centroderecha electo en 2015 está en camino de romper ese récord. La coalición reformista Cambiemos obtuvo una resonante victoria en las elecciones de octubre de medio término", afirma.

Además, describe al mandatario como un "híbrido político" ya que lo considera como un "pro mercado" pero, a la vez, "sensible a las demandas sociales"; y agrega que si bien en el país "la inflación es alta", está "bajando"; mientras que el crecimiento económico "está alrededor del 2,9 por ciento y con proyección de escalar".

"Argentina retornó a los mercados de créditos globales luego de 15 años", elogia Haass, quien, sin embargo, indica que, "al mismo tiempo, más reformas son requeridas para atraer inversiones, expandir el comercio, reducir subsidios y fortalecer el Estado de derecho".

Esta es la segunda vez que la revista Time elige al mandatario argentino como una de las 100 personas más influyentes del mundo. La primera vez fue en 2016, meses después de ser electo presidente de la Argentina.